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14.08.2026 13:03

Ιός Δυτικού Νείλου: Η πιθανή σύνδεση με τον Daniel και η εξήγηση του Γκίκα Μαγιορκίνη

14.08.2026 13:03
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Αυξημένη δραστηριότητα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφεται φέτος στην Αττική, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν το επίκεντρο των εξάρσεων εντοπιζόταν κυρίως στην Κεντρική Ελλάδα και τη Θεσσαλία. Για την εικόνα αυτή μίλησε στον ΑΝΤ1 ο επίκουρος καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας Γκίκας Μαγιορκίνης.

Όπως εξήγησε αρχικά, ο ιός του Δυτικού Νείλου εμφανίζεται στην Ελλάδα κάθε χρόνο από το 2010, όταν είχε καταγραφεί η πρώτη μεγάλη έξαρση στη Δυτική Μακεδονία.

Αυξημένη δραστηριότητα στην Ανατολική Αττική

Ο κ. Μαγιορκίνης σημείωσε ότι η φετινή χρονιά συγκαταλέγεται σε εκείνες με σχετικά αυξημένη δραστηριότητα του ιού.

«Φέτος, σε αντίθεση με τα προηγούμενα 4-5 χρόνια, βλέπουμε μεγάλη δραστηριότητα στην Ανατολική Αττική, σε περιοχές όπως το Μαρκόπουλο και τα Σπάτα», ανέφερε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται για τη μετατόπιση της δραστηριότητας του ιού προς την Αττική.

Σύμφωνα με τον ίδιο, διερευνάται κατά πόσο ο τυφώνας Daniel το 2023 ενδέχεται να μετατόπισε μολυσμένα πτηνά προς την Αττική, δεδομένου ότι τα κουνούπια μολύνονται με τον ιό του Δυτικού Νείλου από πτηνά.

Σύσταση για αυξημένα μέτρα προστασίας

Ο επίκουρος καθηγητής εφιστά την προσοχή ιδιαίτερα στις περιοχές όπου καταγράφεται έντονη δραστηριότητα.

«Γι’ αυτό εφιστούμε την προσοχή σε αυτές τις περιοχές να χρησιμοποιούνται σίτες, εντομοαπωθητικά, να μην έχουμε στάσιμα νερά», τόνισε.

Ποιες ηλικίες επηρεάζονται περισσότερο

Αναφερόμενος στα κρούσματα και στις ηλικιακές ομάδες που εμφανίζουν συχνότερα συμπτώματα, ο κ. Μαγιορκίνης επισήμανε ότι ο ιός φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο τις μεγαλύτερες ηλικίες.

Όπως ανέφερε, η διάμεση ηλικία των περιστατικών είναι τα 73 έτη, κάτι που σημαίνει ότι το 50% των κρουσμάτων είναι άνω των 73 ετών, ενώ υπάρχουν και περιστατικά γύρω στα 65 έτη. Διευκρίνισε ότι πρόκειται για κρούσματα που εμφανίζουν συμπτώματα.

Σε 1 στους 150 προσβάλλεται το κεντρικό νευρικό σύστημα

Τέλος, ο Γκίκας Μαγιορκίνης ανέφερε ότι «σε 1 στα 150 άτομα που θα μολυνθούν θα προσβληθεί το κεντρικό νευρικό σύστημα», με συμπτώματα όπως λήθαργος, υπνηλία, σύγχυση και σπασμοί.

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