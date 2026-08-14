Nicole Kidman: «Παρούσα» στην εκδήλωση του σχολείου της στο Σίδνεϊ με… μήνυμα από τη Σαντορίνη (video)

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Ξεχωριστό μήνυμα από τη Σαντορίνη έστειλε με αφορμή τη συμπλήρωση 150 χρόνων λειτουργίας του «Lane Cove Public School», του σχολείου στο οποίο φοίτησε στα παιδικά της χρόνια η Νικόλ Κίντμαν που κάνει διακοπές στη χώρα μας.

Στην επετειακή εκδήλωση έδωσαν το «παρών» παλιοί μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και μέλη της τοπικής κοινότητας, σε μια ημέρα γεμάτη αναμνήσεις και αναφορές στην ιστορία του σχολείου. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε και η παρουσία του δημοσιογράφου, Πίτερ Όβερτον, ο οποίος συνομίλησε με μαθητές που φορούσαν ιστορικές σχολικές στολές από διαφορετικές περιόδους της 150χρονης πορείας του σχολείου.

Η Νικόλ Κίντμαν, η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα, συμμετείχε στους εορτασμούς μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μοιράστηκε αναμνήσεις από τα μαθητικά της χρόνια και συνεχάρη τη σχολική κοινότητα για τη σημαντική επέτειο.

Η Κίντμαν πόζαρε σε ένα σοκάκι της Σαντορίνης και φορώντας ένα λευκό φόρεμα δήλωσε: «Γειά σας, είμαι η Νικόλ και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Ελλάδα, στη Σαντορίνη, αλλά θα ήθελα πολύ να μπορούσα να είμαι μαζί σας. Ήθελα να σας συγχαρώ για την 150ή επέτειο του Lane Cove Public School. Είναι μία πραγματικά πολύ σημαντική στιγμή».

Στο μήνυμά της, η ηθοποιός αναφέρθηκε και στις αναμνήσεις της από τα μαθητικά της χρόνια και την αυλή του σχολείου, όπου περνούσε τον χρόνο της ως παιδί.

Όπως είπε: «Θυμάμαι να τρέχω σε εκείνη την αυλή. Έκανα φίλους με τους οποίους εξακολουθώ να έχω επαφή μέχρι σήμερα, κάτι που δείχνει πόσο σημαντικό είναι το σχολείο. Είμαι πολύ ευγνώμων που φοίτησα σε ένα τόσο σπουδαίο σχολείο. Συγχαρητήρια και σας στέλνω όλη μου την αγάπη».

@inthecoveitc 150 years of Lane Cove Public School, and what a way to celebrate it. Past alumni, parents, carers, teachers and community members all turned out for a huge day. Peter Overton's interview with our students was a standout, especially with the kids decked out in historical school uniforms from across the school's 150 years. Nicole Kidman sent a lovely video message too, sharing memories of her school days and congratulating the community from Greece. Nicole, the parents may have floated the idea of a building with your name on it. The Department of Education is only a phone call away. Thank you to everyone who made the day so special. On to the next milestone. ♬ original sound – Lane Cove News | In The Cove

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