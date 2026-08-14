Ιταλία: Ανακτήθηκαν τρεις κλεμμένοι πίνακες των Σεζάν, Ρενουάρ και Ματίς αξίας άνω των 9 εκατ. ευρώ

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Οι ιταλικές Αρχές ανέκτησαν τα τρία πολύτιμα έργα τέχνης που είχαν κλαπεί τον Μάρτιο από το μουσείο Fondazione Magnani Rocca, κοντά στην Πάρμα.

Πρόκειται για τρεις πίνακες των Γάλλων ζωγράφων Πολ Σεζάν, Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ και Ανρί Ματίς, οι οποίοι εντοπίστηκαν από τους Καραμπινιέρους της μονάδας προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς, έπειτα από έρευνα που οι Αρχές χαρακτήρισαν σύνθετη.

Τα τρία έργα και η αξία τους

Πρόκειται για:

«Tasse et plat de cerises» του Πολ Σεζάν, έργο του 1890, με μολύβι και ακουαρέλα σε λευκό χαρτί. Η αξία του εκτιμάται σε 6 εκατ. ευρώ.

«Les Poissons» («Τα ψάρια») του Πιερ-Ωγκύστ Ρενουάρ, λάδι σε καμβά του 1917, υπογεγραμμένο και χρονολογημένο «Renoir 1917». Η αξία του εκτιμάται σε περίπου 3 εκατ. ευρώ. Ο πίνακας «Les Poissons» θεωρείται ιδιαίτερα πολύτιμος και συγκαταλέγεται στα ελάχιστα έργα του καλλιτέχνη που εκτίθενται μόνιμα στην Ιταλία.

«Odalisque sur la Terrasse» («Οδαλίσκη στη βεράντα») του Ανρί Ματίς, έργο του 1922, έγχρωμη ακουατίντα σε χαρτί, εκτιμώμενης αξίας 20.000 ευρώ.

Κλάπηκαν μέσα σε λιγότερο από τρία λεπτά

Οι πίνακες είχαν αφαιρεθεί από το μουσείο Fondazione Magnani Rocca, στο Μαμιάνο ντι Τραβερσέτολο, κοντά στην Πάρμα, τη νύχτα της 22ας προς 23η Μαρτίου.

Σύμφωνα με ειδικούς της τέχνης, η συνολική εκτιμώμενη αξία τους ξεπερνά τα 9 εκατ. ευρώ.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την κλοπή, στο οποίο φαίνονται δύο κουκουλοφόροι διαρρήκτες να μπαίνουν στο κτίριο από παράθυρο, να αρπάζουν τους τρεις πίνακες από τον τοίχο και να αποχωρούν αμέσως.

Η επιχείρησή τους διήρκεσε λιγότερο από τρία λεπτά.

Η συλλογή του Fondazione Magnani Rocca

Το Fondazione Magnani Rocca στεγάζει την ιδιωτική συλλογή που δημιούργησε ο εκλιπών μουσικοκριτικός Λουίτζι Μανιάνι.

Στη συλλογή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, έργα των Τιτσιάνο, Φρανθίσκο Γκόγια, Τζοβάνι Μπατίστα Τιέπολο, Κλοντ Μονέ, Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς και Τζόρτζιο Μοράντι.

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