Στην Πάρο κατέπλευσε η φρεγάτα «Κίμων» για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου

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Η φρεγάτα «Κίμων» κατέπλευσε στην Πάρο, προκειμένου να συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν αύριο για την Κοίμηση της Θεοτόκου.

Το νεότερο και πλέον εξελιγμένο σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού θα δώσει το «παρών» στις αυριανές εορταστικές εκδηλώσεις στο νησί για τη μεγάλη γιορτή.

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