Άρση απαγορευτικού από τις 16:00 σε Ραφήνα και Λαύριο – Πρόσθετα και τροποποιημένα δρομολόγια

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Αίρεται μετά τις 16:00 το απόγευμα το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να προχωρούν σε τροποποιήσεις και προσθήκες δρομολογίων προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο ανέτρεψαν από το πρωί τον προγραμματισμό των ακτοπλοϊκών δρομολογίων, προκαλώντας ακυρώσεις και τροποποιήσεις, κυρίως από Ραφήνα και Λαύριο.

Από το λιμάνι του Πειραιά, πάντως, τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά.

Μετά την άρση του απαγορευτικού, η εικόνα των αναχωρήσεων από τη Ραφήνα διαμορφώνεται ως εξής:

Στις 16:00 αναχωρεί το «Αικατερίνη Π.» για Τήνο και Μύκονο, ενώ στις 16:15 το «Fast Ferries Andros» θα εκτελέσει δρομολόγιο προς Τήνο και Μύκονο.

Στις 18:00 το «Superferry» θα αναχωρήσει για ‘Ανδρο, στις 18:45 το «Andros Queen» για Τήνο και Μύκονο και στις 19:15 το «Andros King» για ‘Ανδρο.

Από το Λαύριο, στις 16:00 θα αναχωρήσει το «Superstar» με προορισμό ‘Ανδρο, Τήνο και Μύκονο, ενώ την ίδια ώρα το «Terra Jet 2» θα εκτελέσει δρομολόγιο προς Τήνο, Μύκονο και Πάρο.

Παράλληλα, στη 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου 15 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί η αναχώρηση του «’Αρτεμις» από το Λαύριο για Μήλο.

Οι αλλαγές και οι πρόσθετες αναχωρήσεις εντάσσονται στην προσπάθεια αποσυμφόρησης των λιμανιών και εξυπηρέτησης των επιβατών των οποίων τα πρωινά δρομολόγια επηρεάστηκαν από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται, πριν μεταβούν στα λιμάνια, να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τις αλλαγές και τις νέες τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια.

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