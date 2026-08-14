Έπεσε κομμάτι της οροφής και στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα» (Photo)

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Σε… επιδημία τείνουν να μετατραπούν οι πτώσεις τμημάτων οροφής σε διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας.
Το νέο περιστατικό πτώσης οροφής σημειώθηκε αυτή την φορά στο νοσοκομείο «Αγία Ολγα». Κομμάτια της οροφής αποκολλήθηκαν κι έπεσαν σε σημείο από το οποίο περνούν καθημερινά δεκάδες ασθενείς, συνοδοί και εργαζόμενοι. Από καθαρή τύχη εκείνη τη στιγμή δεν βρισκόταν κάποιος από κάτω.
Το γεγονός καταγγέλλει η «Αγωνιστική Συσπείρωση» Εργαζομένων τονίζοντας ότι αυτή η εικόνα δυστυχώς έρχεται να προστεθεί σε μια ολόκληρη πραγματικότητα που απέχει πολύ από τις πανηγυρικές δηλώσεις περί «αναβάθμισης» του ΕΣΥ με:
Η παράταξη υπογραμμίζει ότι η ποιότητα ενός νοσοκομείου σημαίνει επαρκές μόνιμο προσωπικό. Νοσηλευτές, γιατροί, τραυματιοφορείς, βοηθητικό προσωπικό. Σημαίνει ασφαλείς βάρδιες και αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας και επισημαίνει την ανάγκη για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και αντιμετώπιση της δραματικής υποστελέχωσης.
Καταγγέλλει την κυβέρνηση που πουλά φύκια για μεταξωτές κορδέλες, όταν κάνει εγκαίνια και παρουσιάζει ανακαινίσεις και «έργα αναβάθμισης», όταν τελικά ούτε τα «ντουβάρια» δεν μπορούν να φτιαχτούν σωστά και με ασφάλεια. Καταλήγοντας σημειώνει ότι το ΕΣΥ χρειάζεται προσωπικό, χρηματοδότηση, ασφαλείς υποδομές και πάνω απ’ όλα χρειάζεται σεβασμό στους ασθενείς και στους εργαζόμενους που το κρατούν καθημερινά όρθιο.
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