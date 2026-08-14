Τρίπολη: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση – Επιχειρούν δύο αεροσκάφη

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Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Τρίπολη Αρκαδίας, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου και εννέα οχήματα. Παράλληλα, για την κατάσβεση της φωτιάς από αέρος έχουν κινητοποιηθεί δύο αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.

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