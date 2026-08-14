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14.08.2026 14:18

Χαρδαλιάς: Βίντεο – απολογισμός για τους πρώτους 30 μήνες στην Περιφέρεια Αττικής: 352 έργα ύψους 2,6 δισ. ευρώ

14.08.2026 14:18
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  • Ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς παρουσίασε σε βίντεο τα αποτελέσματα των πρώτων τριάντα μηνών της θητείας του, αναδεικνύοντας τον σχεδιασμό για 352 έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ.
  • Η διοίκηση έχει θέσει σε τροχιά υλοποίησης το 58,81% των δεσμεύσεών της, δίνοντας έμφαση σε υποδομές, αντιπλημμυρική θωράκιση, οδική ασφάλεια και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις.
  • Παράλληλα, η Περιφέρεια Αττικής ανέβηκε στην πρώτη θέση πανελλαδικά όσον αφορά την απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών δράσεων.
  • Στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, οι δομές της Περιφέρειας στηρίζουν 150.000 πολίτες, ενώ το πρόγραμμα «Attiki On» παρέχει οικονομική ενίσχυση σε 1.044 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
  • Ο περιφερειάρχης τόνισε ότι η επόμενη φάση του σχεδιασμού εστιάζει στην ολοκλήρωση των έργων με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών έως το 2030.

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Με ένα βίντεο διάρκειας 1 λεπτού και 19 δευτερολέπτων, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς παρουσιάζει τα αποτελέσματα των πρώτων 30 μηνών της θητείας του. Στο οπτικοακουστικό υλικό παρατίθενται αριθμητικά δεδομένα για τις παρεμβάσεις που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη, τις υποδομές που υλοποιούνται, καθώς και τον σχεδιασμό για όλες τις περιοχές του Λεκανοπεδίου.

Όπως αναφέρει ο περιφερειάρχης στο βίντεο, στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται 352 έργα και παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 2,6 δισ. ευρώ σε ολόκληρη την Αττική, από τις πυκνοκατοικημένες γειτονιές του κέντρου έως τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Το πρόγραμμα εστιάζει στις υποδομές, την ασφάλεια, το περιβάλλον, την κοινωνική συνοχή και την τοπική οικονομία, ενώ στα μέσα της θητείας έχει τεθεί σε τροχιά υλοποίησης το 58,81% των δεσμεύσεων.

Αντιπλημμυρική θωράκιση και μεγάλα έργα

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην προστασία της Αττικής από ακραία καιρικά φαινόμενα, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την αντιμετώπιση ελλείψεων σε κρίσιμες υποδομές.

  • Αντιπλημμυρικά: Από τα 64 ενταγμένα έργα, το 67,19% έχει ήδη ολοκληρωθεί, εκτελείται ή βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης.
  • Μητροπολιτικά έργα: Προχωρούν 21 μεγάλες παρεμβάσεις ευρύτερης εμβέλειας και μακροπρόθεσμου ορίζοντα.
  • Οδική ασφάλεια: Υλοποιούνται 31 έργα για ασφαλέστερες μετακινήσεις οδηγών, πεζών και επιβατών.
  • Περιβάλλον: Εξελίσσονται 76 έργα για περισσότερο πράσινο και αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.

Κοινωνική συνοχή και στήριξη της αγοράς

Στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς επισημαίνει ότι 150.000 πολίτες ωφελούνται από τις κοινωνικές δομές που στηρίζει η Περιφέρεια Αττικής, με τους πόρους να κατευθύνονται στις οικογένειες και τα άτομα που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος «Attiki On» (της δράσης του ΕΣΠΑ για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις), παρέχεται χρηματοδοτική στήριξη σε 1.044 επιχειρήσεις για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς.

Πρώτη η Αττική στην απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων

Ο περιφερειάρχης Αττικής υπογραμμίζει τη σημασία των κοινοτικών κονδυλίων, σημειώνοντας ότι η Περιφέρεια Αττικής ανέβηκε από την 8η στην 1η θέση πανελλαδικά στην απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων, ανάμεσα σε 22 περιφερειακά και τομεακά προγράμματα.

«Γιατί κάθε διαθέσιμο ευρώ πρέπει να γίνεται έργο. Και κάθε έργο πρέπει να αλλάζει την καθημερινότητα του απλού πολίτη, παντού, σε κάθε γειτονιά», αναφέρει ο κ. Χαρδαλιάς.

Στο τέλος, ο περιφερειάρχης Αττικής καταλήγει:

«Τώρα περνάμε στην επόμενη φάση. Με σχέδιο, με συνέπεια, με αποτέλεσμα, με λογοδοσία. Με το βλέμμα στην Αττική του 2030. Δεν ζητάμε να κριθούμε απ’ όσα είπαμε, αλλά απ’ όσα θα έχουμε παραδώσει στους πολίτες της Αττικής».

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