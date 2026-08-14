Χαλκιδική: Μια ταυτοποίηση και δύο συλλήψεις για την επίθεση στο συνεργείο του MEGA

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Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία τις πρώτες πρωινές ώρες για τα αδικήματα της κλοπής, παράνομης βίας, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, απειλής και εξύβρισης, πράξεις που έλαβαν χώρα σε βάρος τηλεοπτικού συνεργείου σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και ένας ακόμα συνεργός τους, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, χθες 13 Αυγούστου 2026, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν συνεργείο τηλεοπτικού σταθμού, το οποίο κάλυπτε ειδησεογραφικά πυρκαγιά που βρισκόταν σε εξέλιξη στην περιοχή της Σίβηρης Χαλκιδικής, και τους αφαίρεσαν ένα μικρόφωνο, ενώ παράλληλα τους απείλησαν και τους εξύβρισαν, προκαλώντας επιπλέον φθορές στο κινητό γυναίκας δημοσιογράφου.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

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