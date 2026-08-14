search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.08.2026 16:32
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.08.2026 15:16

Χαλκιδική: Μια ταυτοποίηση και δύο συλλήψεις για την επίθεση στο συνεργείο του MEGA

14.08.2026 15:16
gougoutsa

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία τις πρώτες πρωινές ώρες για τα αδικήματα της κλοπής, παράνομης βίας, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, απειλής και εξύβρισης, πράξεις που έλαβαν χώρα σε βάρος τηλεοπτικού συνεργείου σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και ένας ακόμα συνεργός τους, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, χθες 13 Αυγούστου 2026, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν συνεργείο τηλεοπτικού σταθμού, το οποίο κάλυπτε ειδησεογραφικά πυρκαγιά που βρισκόταν σε εξέλιξη στην περιοχή της Σίβηρης Χαλκιδικής, και τους αφαίρεσαν ένα μικρόφωνο, ενώ παράλληλα τους απείλησαν και τους εξύβρισαν, προκαλώντας επιπλέον φθορές στο κινητό γυναίκας δημοσιογράφου.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

Διαβάστε επίσης:

Η τοπική παραγωγή, η πολυφωνία της γνώσης και η ναυτική ταυτότητα της Χίου στο επίκεντρο του 5ου επετειακού «THE CHIOS FESTIVAL»

Άρση απαγορευτικού από τις 16:00 σε Ραφήνα και Λαύριο – Πρόσθετα και τροποποιημένα δρομολόγια

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγορά Δράμας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump-musk-8234
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο Τραμπ και ο Μασκ αναθέρμαναν μια σχέση που έμοιαζε τελειωμένη – Ο Βανς, 100 εκατ. δολάρια και η μάχη για το Κογκρέσο

prichard-colon_1408_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρίτσαρντ Κολόν: Πέθανε σε ηλικία 33 ετών ο πορτορικανός πυγμάχος – 11 χρόνια μετά τον τραυματισμό που τον άφησε σε κώμα για 221 μέρες

delphini venetia
ΚΟΣΜΟΣ

Στα πολύβουα κανάλια της Βενετίας ένα δελφίνι παίζει στα νερά (Video)

preveza-troxaio-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε το τροχαίο στην είσοδο της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου-Πρέβεζας – Φορτηγό παρέσυρε τρία ΙΧ, 8 τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά

fotia xalkidiki
ΕΛΛΑΔΑ

Οι μεγάλες πυρκαγιές που σημάδεψαν τη Χαλκιδική

Δείτε όλες τις ειδήσεις
underwater_cable
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο περνά από την Άγκυρα - Η γαλλική «λύση» και το τουρκικό τετελεσμένο

pomaski_tentoglou_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πομάσκι για «χρυσό» Τεντόγλου: «Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε - Δεν είναι ένα εύκολο παιδί» - Πώς σχολίασε το ξεχασμένο μετάλλιο (video)

ilektriki-diasindesi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο επιστρέφει και φέρνει μπρα ντε φερ Αθήνας – Άγκυρας: Τι θα γίνει εάν το τουρκικό Ναυτικό επιχειρήσει ξανά να εμποδίσει τις εργασίες

USS Abraham Lincoln
ΚΟΣΜΟΣ

Αποσύρει το αεροπλανοφόρο Lincoln η κυβέρνηση Τραμπ μετά τον σάλο και στέλνει άλλο στη Μέση Ανατολή

gougoutsa
MEDIA

Eπίθεση δέχτηκε στη Χαλκιδική το συνεργείο του MEGA και η δημοσιογράφος Μαρία Γουγουτσά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.08.2026 16:32
trump-musk-8234
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο Τραμπ και ο Μασκ αναθέρμαναν μια σχέση που έμοιαζε τελειωμένη – Ο Βανς, 100 εκατ. δολάρια και η μάχη για το Κογκρέσο

prichard-colon_1408_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρίτσαρντ Κολόν: Πέθανε σε ηλικία 33 ετών ο πορτορικανός πυγμάχος – 11 χρόνια μετά τον τραυματισμό που τον άφησε σε κώμα για 221 μέρες

delphini venetia
ΚΟΣΜΟΣ

Στα πολύβουα κανάλια της Βενετίας ένα δελφίνι παίζει στα νερά (Video)

1 / 3