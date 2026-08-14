Πρίτσαρντ Κολόν: Πέθανε σε ηλικία 33 ετών ο πορτορικανός πυγμάχος – 11 χρόνια μετά τον τραυματισμό που τον άφησε σε κώμα για 221 μέρες

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Ο πρώην πυγμάχος, Πρίτσαρντ Κολόν, πέθανε σε ηλικία 33 ετών, 11 χρόνια μετά τα σοβαρά χτυπήματα που δέχθηκε στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια της μοναδικής ήττας της επαγγελματικής του καριέρας.

Ο πατέρας του Κολόν γνωστοποίησε την είδηση μέσω Facebook την Πέμπτη.

«Με λύπη σας ενημερώνω για τον θάνατο του γιου μου, Πρίτσαρντ, από αυτόν τον επίγειο κόσμο», έγραψε ο Ρίτσαρντ Κολόν, προσθέτοντας: «Τώρα βρίσκεται σε έναν καλύτερο κόσμο».

«Σας ευχαριστώ για τόσα χρόνια αγάπης και προσευχών. Όσο μπορείτε, παρακαλώ συνεχίστε να μας έχετε στις προσευχές σας», πρόσθεσε.

Ο Κολόν γεννήθηκε στη Φλόριντα, όμως η οικογένειά του μετακόμισε στο Πουέρτο Ρίκο όταν ήταν παιδί. Αναδείχθηκε σε ένα πολλά υποσχόμενο νεαρό ταλέντο, κατακτώντας πέντε εθνικά πρωταθλήματα σε επίπεδο ερασιτεχνών, καθώς και χρυσό μετάλλιο στο Παναμερικανικό Πρωτάθλημα Νέων, όλα αυτά πριν συμπληρώσει τα 20 του χρόνια.

Η επαγγελματική του καριέρα, που ξεκίνησε το 2013, ήταν εξίσου επιτυχημένη. Στην κατηγορία των σούπερ ημιμεσαίων βαρών αγωνίστηκε συνολικά σε 17 αναμετρήσεις, κερδίζοντας τις 16, εκ των οποίων οι 13 με νοκ άουτ.

Αξιοσημείωτη ήταν η νίκη του επί του πρώην πρωταθλητή της WBA, Βίβιαν Χάρις, τον Σεπτέμβριο του 2015, τον οποίο έβγαλε νοκ άουτ στον τέταρτο γύρο.

Ωστόσο, έναν μήνα αργότερα, ο Κολόν αντιμετώπισε τον Τέρελ Γουίλιαμς στο EagleBank Arena, στο Φέρφαξ της Βιρτζίνια, σε μια βραδιά που αποδείχθηκε μοιραία για τον ανερχόμενο πυγμάχο.

Ο Κολόν, ο οποίος ήταν τότε 23 ετών, υπέστη τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων και από αντικανονικό χτύπημα στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια του αγώνα των 10 γύρων με τον Γουίλιαμς, όπως ανέφερε το Reuters, επικαλούμενο δήλωση του διοργανωτή του αγώνα, Λου ΝτιΜπέλα, μετά το περιστατικό.

Ο νεαρός πυγμάχος παρουσίασε συμπτώματα κρανιοεγκεφαλικού τραυματισμού στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αποσυμπίεση του εγκεφάλου του, σύμφωνα με τον ΝτιΜπέλα. Mετά την επέμβαση, έπεσε σε κώμα για 221 ημέρες. Αφού συνήλθε, έγινε πλήρως αντιληπτή η έκταση της νευρολογικής βλάβης που είχε υποστεί και χρειάστηκε 24ωρη φροντίδα για το υπόλοιπο της ζωής του.

Βίντεο από τον αγώνα που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο έδειχνε τον Γουίλιαμς να χτυπά τον Κολόν στο πίσω μέρος του κεφαλιού στον έβδομο γύρο, με αποτέλεσμα να φαίνεται πως τον είχε ζαλίσει. Ο Κολόν εξετάστηκε για λίγο στη γωνία του ρινγκ, ενώ στον Γουίλιαμς επιβλήθηκε ποινή για το αντικανονικό χτύπημα.

Στη συνέχεια, ο Κολόν έπεσε στο καναβάτσο δύο φορές στον ένατο γύρο. Αποκλείστηκε μετά το τέλος του ένατου γύρου, όταν οι άνθρωποι στη γωνία του τού αφαίρεσαν κατά λάθος τα γάντια, πιστεύοντας ότι ήταν ο τελευταίος γύρος και πως ο αγώνας είχε ολοκληρωθεί, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters μετά την αναμέτρηση.

Παρότι ο Κολόν επέζησε, οι τραυματισμοί του τον ανάγκασαν να αποσυρθεί από την πυγμαχία. Σε φωτογραφίες που δημοσίευε ο πατέρας του στο διαδίκτυο τα χρόνια μετά τον αγώνα, ο Κολόν εμφανιζόταν συχνά σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Πυγμαχίας (WBC) απέτισε φόρο τιμής στον Κολόν, χαρακτηρίζοντάς τον «αιώνιο πρωταθλητή» σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη.

«Με βαριά καρδιά και απέραντη θλίψη, που έχει τυλίξει ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα της πυγμαχίας, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Πυγμαχίας και ο πρόεδρός του, Μαουρίσιο Σουλαϊμάν, θρηνούν τον θάνατο του πρώην πυγμάχου και συμβόλου γενναιότητας, Πρίτσαρντ Κολόν Μελέντες», ανέφερε η οργάνωση.

«Ο Πρίτσαρντ δεν αγωνιζόταν μόνο με δεξιοτεχνία· αγωνιζόταν με την κομψότητα και την υπερηφάνεια εκείνου που κρατούσε ψηλά τη σημαία του Πουέρτο Ρίκο, φτάνοντάς την στα μεγαλύτερα ύψη», πρόσθεσε.

Το WBC είχε προηγουμένως ανακηρύξει τον Κολόν «Επίτιμο Παγκόσμιο Πρωταθλητή» και του είχε απονείμει την εμβληματική πράσινη και χρυσή ζώνη, την οποία, όπως ανέφερε, «πάντα άξιζε».

Η οργάνωση σημείωσε επίσης ότι η τραγωδία του Κολόν την ώθησε να «ενισχύσει κατηγορηματικά τους κανονισμούς ασφαλείας, εφαρμόζοντας μηδενική ανοχή στα χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού (rabbit punches)» και να θεσπίσει αυστηρότερα ιατρικά πρωτόκολλα.

«Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε Πρίτσαρντ. Η κληρονομιά και το χαμόγελό σου θα ζουν για πάντα στις καρδιές μας», ανέφερε το WBC.

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