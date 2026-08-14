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14.08.2026 16:34

Το πιο καυτό καλοκαίρι της Βρετανίας: Ρεκόρ πυρκαγιών, καμμένα σπίτια κι ένα ακόμη κύμα καύσωνα

14.08.2026 16:34
UK

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Ο αριθμός των πυρκαγιών στην Αγγλία και την Ουαλία έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ, δήλωσαν σήμερα επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας, προειδοποιώντας ότι οι υπηρεσίες διάσωσης αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν αυξανόμενους κινδύνους, μια ημέρα αφότου πυρκαγιές έκαψαν σπίτια, την πιο ζεστή ημέρα του χρόνου.

Η Βρετανία δεν έχει αντιμετωπίσει καταστροφικές πυρκαγιές όπως η Ισπανία, η Γαλλία και άλλες χώρες στην Ευρώπη φέτος. Ωστόσο, το Ηνωμένο Βασίλειο βιώνει το πέμπτο κύμα καύσωνα, σε αυτό που αναμένεται να είναι το πιο ζεστό καλοκαίρι στην Ιστορία της χώρας, και η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με περισσότερες εστίες πυρκαγιάς από ποτέ.

Ο Φιλ Γκάριγκαν, πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Αρχηγών Πυροσβεστικής, δήλωσε στο Reuters ότι ο αριθμός των πυρκαγιών έχει πλέον ξεπεράσει το σύνολο των 1.017 πυρκαγιών πέρυσι.

«Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το ρεκόρ του 2025», τόνισε ο Γκάριγκαν, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τον μέχρι στιγμής αριθμό των πυρκαγιών εφέτος.

«Βρισκόμαστε μόλις στα μέσα Αυγούστου και η περίοδος των πυρκαγιών φαίνεται αυτή τη στιγμή να επεκτείνεται μέχρι τον Νοέμβριο. Επομένως, αναμένουμε ότι αυτή δεν θα είναι απλώς μια χρονιά ρεκόρ, αλλά μια σημαντική αύξηση στον αριθμό των πυρκαγιών που έχουν καταγραφεί από εκείνες στο παρελθόν».

Χθες Πέμπτη, καταστράφηκαν σπίτια και εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους καθώς ξέσπασαν πυρκαγιές σε περιοχές της κεντρικής Αγγλίας.

Η Βρετανία βρίσκεται σε πορεία για το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, έχοντας βιώσει φέτος πέντε κύματα καύσωνα που έχουν αφήσει περίπου 45 εκατομμύρια ανθρώπους να ζουν σε περιοχές που μαστίζονται από ξηρασία και 27 εκατομμύρια ανθρώπους να αντιμετωπίζουν περιορισμούς στη χρήση νερού, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Οι θερμοκρασίες έφτασαν χθες τους 38,1 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, καθιστώντας την χθεσινή μέρα την πέμπτη πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ για το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η θερμοκρασία στην εμπορική πόλη Πέρσορ στην κεντρική Αγγλία έφτασε τους 38 βαθμούς Κελσίου, μία από τις πολλές περιοχές όπου οι φλόγες κατέστρεψαν σπίτια και χωράφια.

Ένας μεγάλος αυτοκινητόδρομος έκλεισε προσωρινά και ενώ προβλήματα υπήρξαν χθες και σε δρομολόγια τρένων. Αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη δηλώσει αν ένας εκτροχιασμός τρένου στη νότια Αγγλία συνδέεται με τις υψηλές θερμοκρασίες.

«Έχουν υπάρξει 11 μεγάλα περιστατικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών», τόνισε ο Γκάριγκαν.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.08.2026 19:18
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