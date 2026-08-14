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14.08.2026 16:11

Στα πολύβουα κανάλια της Βενετίας ένα δελφίνι παίζει στα νερά (Video)

14.08.2026 16:11
delphini venetia

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Ένα δελφίνι εντοπίστηκε να κολυμπά στα νερά της λιμνοθάλασσας της Βενετίας, κοντά στη διάσημη Γέφυρα του Ριάλτο, δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος της πόλης.

Βίντεο που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον δήμαρχο Σιμόνε Βεντουρίνι δείχνει ένα πτερύγιο να αναδύεται επανειλημμένα από την επιφάνεια του καναλιού. Το βίντεο τραβήχτηκε χθες Πέμπτη.

«Ένα δελφίνι στη Γέφυρα του Ριάλτο», έγραψε ο Βεντουρίνι στην ανάρτησή του στο Instagram, προσθέτοντας ότι το υδρόβιο θηλαστικό εντοπίστηκε επίσης στο κεντρικό Μεγάλο Κανάλι, την κύρια πλωτή οδό της πόλης μήκους 3,8 χιλιομέτρων.

 Δεν είναι ακόμη σαφές εάν πρόκειται για το ίδιο δελφίνι που βρίσκεται στα νερά της Βενετίας εδώ και καιρό. Ενώ ο Βεντουρίνι και οι περισσότεροι Βενετοί αποκαλούν αυτό το δελφίνι Νάνε, ερευνητές και μέσα ενημέρωσης το αναφέρουν ως Μίμο.

Ο δήμαρχος ζήτησε τη μέγιστη προσοχή από χειριστές σκαφών, καθώς το βίντεο που δημοσιεύτηκε δείχνει το δελφίνι να κολυμπά ανάμεσα σε γόνδολες, θαλάσσια ταξί και μηχανοκίνητα σκάφη κοντά στη Γέφυρα του Ριάλτο, ένα από τα πιο πολυσύχναστα τμήματα του Μεγάλου Καναλιού.

«Παρακαλούμε ας δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή για να προστατεύσουμε την ασφάλειά του!» κάλεσε ο Βεντουρίνι.

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