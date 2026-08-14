Μέση Ανατολή: Το 25% των drones MQ-9 Reaper έχασαν οι ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Το καθένα κοστίζει ως 50 εκατ. δολάρια

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Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν χάσει τουλάχιστον 45 μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 Reaper κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post.

Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί περίπου στο 25% του συνολικού αμερικανικού στόλου του συγκεκριμένου τύπου αεροσκαφών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους με γνώση της υπόθεσης, οι οποίοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, τα MQ-9 Reaper χρησιμοποιήθηκαν εντατικά στην περιοχή γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Ωστόσο, τα συγκεκριμένα drones παρουσιάζουν σημαντικές επιχειρησιακές αδυναμίες σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιβάλλον. Η σχετικά χαμηλή ταχύτητά τους, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι συχνά επιχειρούν σε χαμηλό ύψος, τα καθιστά πιο ευάλωτα σε επιθέσεις από τις ιρανικές δυνάμεις. Κίνδυνο για τα MQ-9 Reaper αποτελούν επίσης οι σύμμαχοι του Ιράν στην περιοχή, μεταξύ άλλων οι δυνάμεις των Χούθι στην Υεμένη και φιλοϊρανικές ομάδες στο Ιράκ, οι οποίες διαθέτουν δυνατότητες αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Οι απώλειες των Reaper προσθέτουν ακόμη μία πίεση στις αμερικανικές στρατιωτικές δυνατότητες, καθώς ο πόλεμος έχει ήδη οδηγήσει σε αυξημένη κατανάλωση πυρομαχικών και σημαντική επιβάρυνση κρίσιμων μέσων επιτήρησης και αναγνώρισης. Η εφημερίδα έχει επισημάνει ότι τα αποθέματα των MQ-9 έχουν μειωθεί λόγω της υψηλής ζήτησης και των απωλειών στη μάχη, υπογραμμίζοντας ότι το κόστος κάθε MQ-9 Reaper κυμαίνεται μεταξύ 30 και 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Παράλληλα σημειώνεται ότι δεν καταρρίφθηκαν όλα τα χαμένα αεροσκάφη. Ορισμένα συνετρίβησαν ύστερα από απώλεια επικοινωνίας μεταξύ των συστημάτων ελέγχου και των χειριστών τους. To συνολικό κόστος του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν υπολογίζεται ως το τέλος Ιουνίου ότι ξεπέρασε τα 113 δισ. δολάρια, χωρίς να προσμετρώνται οι νέες αμερικανικές επιθέσεις.

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