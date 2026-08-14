Στην Ελλάδα για τις διακοπές τους και φέτος ο βασιλιάς Φελίπε και η Λετίθια της Ισπανίας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την Ελλάδα επέλεξε -για άλλη μία φορά- για τις φετινές του διακοπές το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας, Φελίπε και Λετίθια, μαζί με τις δύο κόρες του, σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ.

Μετά την ολοκλήρωση των επίσημων υποχρεώσεών της στη Μαγιόρκα, η βασιλική οικογένεια επέλεξε τη χώρα μας για το δεύτερο, εντελώς ιδιωτικό, σκέλος των καλοκαιρινών της διακοπών.

Τα στοιχεία που τους… πρόδωσαν

Όπως συμβαίνει κάθε καλοκαίρι, ο βασιλικός οίκος της Ισπανίας δεν δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις ιδιωτικές διακοπές της οικογένειας. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, τα δημόσια αρχεία αεροναυτιλίας δείχνουν μια επίσημη πτήση στις 13 Αυγούστου με αναχώρηση από τις Βαλεαρίδες Νήσους και προορισμό την Ελλάδα.

Σύμφωνα με το Falcon Despega, το αεροσκάφος Dassault Falcon 900 απογειώθηκε στις 12:10 μ.μ και προσγειώθηκε στην Ελλάδα στις 2:30 μ.μ.. Στο αεροπλάνο αυτό ενδέχεται να επέβαιναν η βασίλισσα Λετίθια και οι δύο κόρες της.

🛬 Aterrizando T.18-1 (AME4557) en Grecia 🇬🇷

📅 13 de agosto de 2026, 14:27



🏷️ Uso: Casa Real pic.twitter.com/vJxIhqj7sk — Falcon Despega (@falcon_despega) August 13, 2026

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, λίγες ώρες αργότερα, το ίδιο αεροσκάφος πέταξε από την Ελλάδα πίσω στη Μαδρίτη, προτού αναχωρήσει εκ νέου για να μεταφέρει τον βασιλιά Φελίπε, ο οποίος έμεινε στη Μαγιόρκα για να παρακολουθήσει την ηλιακή έκλειψη.

Αυτός ο διαχωρισμός των μετακινήσεων δεν οφείλεται μόνο στα διαφορετικά προγράμματα των μελών της οικογένειας, αλλά υπακούει και στα αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας. Αν και δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση, αποφεύγεται συστηματικά να ταξιδεύουν στο ίδιο αεροσκάφος ο Αρχηγός του Κράτους (Φελίπε) και η διάδοχος του θρόνου (Λεονόρ), ώστε να διασφαλίζεται η θεσμική συνέχεια του Στέμματος σε περίπτωση κάποιου απρόοπτου συμβάντος.

Η επιλογή της Ελλάδας

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας επιλέγει την Ελλάδα για τις διακοπές της.

Ο βασιλιάς Φελίπε και η οικογένειά του πέρασαν μέρος των θερινών τους διακοπών στη χώρα μας και το 2024 όσο και το 2025.

Πέρα από το ελληνικό τοπίο, η επιλογή ενέχει ισχυρό συναισθηματικό υπόβαθρο, καθώς η Ελλάδα είναι η γενέτειρα της βασιλομήτορος Σοφίας, με τον βασιλιά Φελίπε να διατηρεί στενούς προσωπικούς και οικογενειακούς δεσμούς με τη χώρα.

Διαβάστε επίσης:

Τζένη Καζάκου: Έχουν μια θλίψη τα μάτια μου, έχω πονέσει πολύ στη ζωή μου, από διαφορετικούς παράγοντες

Nicole Kidman: «Παρούσα» στην εκδήλωση του σχολείου της στο Σίδνεϊ με… μήνυμα από τη Σαντορίνη (video)

Αναστασία Γιούσεφ: Έγινε μητέρα για πρώτη φορά ανήμερα των γενεθλίων της – «Τελικά πήρα το δώρο μου»