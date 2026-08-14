search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.08.2026 19:20
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.08.2026 17:01

Στην Ελλάδα για τις διακοπές τους και φέτος ο βασιλιάς Φελίπε και η Λετίθια της Ισπανίας

14.08.2026 17:01
ispania_vasiliki-oikogeneia_1408_1460-820_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την Ελλάδα επέλεξε -για άλλη μία φορά- για τις φετινές του διακοπές το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας, Φελίπε και Λετίθια, μαζί με τις δύο κόρες του, σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ.

Μετά την ολοκλήρωση των επίσημων υποχρεώσεών της στη Μαγιόρκα, η βασιλική οικογένεια επέλεξε τη χώρα μας για το δεύτερο, εντελώς ιδιωτικό, σκέλος των καλοκαιρινών της διακοπών.

Τα στοιχεία που τους… πρόδωσαν

Όπως συμβαίνει κάθε καλοκαίρι, ο βασιλικός οίκος της Ισπανίας δεν δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις ιδιωτικές διακοπές της οικογένειας. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, τα δημόσια αρχεία αεροναυτιλίας δείχνουν μια επίσημη πτήση στις 13 Αυγούστου με αναχώρηση από τις Βαλεαρίδες Νήσους και προορισμό την Ελλάδα.

Σύμφωνα με το Falcon Despega, το αεροσκάφος Dassault Falcon 900 απογειώθηκε στις 12:10 μ.μ και προσγειώθηκε στην Ελλάδα στις 2:30 μ.μ.. Στο αεροπλάνο αυτό ενδέχεται να επέβαιναν η βασίλισσα Λετίθια και οι δύο κόρες της.

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, λίγες ώρες αργότερα, το ίδιο αεροσκάφος πέταξε από την Ελλάδα πίσω στη Μαδρίτη, προτού αναχωρήσει εκ νέου για να μεταφέρει τον βασιλιά Φελίπε, ο οποίος έμεινε στη Μαγιόρκα για να παρακολουθήσει την ηλιακή έκλειψη.

Αυτός ο διαχωρισμός των μετακινήσεων δεν οφείλεται μόνο στα διαφορετικά προγράμματα των μελών της οικογένειας, αλλά υπακούει και στα αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας. Αν και δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση, αποφεύγεται συστηματικά να ταξιδεύουν στο ίδιο αεροσκάφος ο Αρχηγός του Κράτους (Φελίπε) και η διάδοχος του θρόνου (Λεονόρ), ώστε να διασφαλίζεται η θεσμική συνέχεια του Στέμματος σε περίπτωση κάποιου απρόοπτου συμβάντος.

Η επιλογή της Ελλάδας

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας επιλέγει την Ελλάδα για τις διακοπές της.

Ο βασιλιάς Φελίπε και η οικογένειά του πέρασαν μέρος των θερινών τους διακοπών στη χώρα μας και το 2024 όσο και το 2025.

Πέρα από το ελληνικό τοπίο, η επιλογή ενέχει ισχυρό συναισθηματικό υπόβαθρο, καθώς η Ελλάδα είναι η γενέτειρα της βασιλομήτορος Σοφίας, με τον βασιλιά Φελίπε να διατηρεί στενούς προσωπικούς και οικογενειακούς δεσμούς με τη χώρα.

Διαβάστε επίσης:

Τζένη Καζάκου: Έχουν μια θλίψη τα μάτια μου, έχω πονέσει πολύ στη ζωή μου, από διαφορετικούς παράγοντες

Nicole Kidman: «Παρούσα» στην εκδήλωση του σχολείου της στο Σίδνεϊ με… μήνυμα από τη Σαντορίνη (video)

Αναστασία Γιούσεφ: Έγινε μητέρα για πρώτη φορά ανήμερα των γενεθλίων της – «Τελικά πήρα το δώρο μου»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ambrosio-eksot

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο ποζάρει με το εντυπωσιακό μονόπετρο που της χάρισε ο Μπακ Πάλμερ

mentilimpar-marinakis-8234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παραμένει στον Ολυμπιακό ο Μεντιλίμπαρ – Το πλάνο για την επόμενη ημέρα στο ραντεβού με Μαρινάκη

limani-peiraia-eksodos-ploio-345
ΕΛΛΑΔΑ

Όπου φύγει-φύγει οι αδειούχοι για τον Δεκαπενταύγουστο: Μαζική έξοδος από τα αστικά κέντρα – Γεμάτα πλοία και ΚΤΕΛ, ουρές στις εθνικές οδούς

gerapetritis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στην Τήνο τον Δεκαπενταύγουστο ο Γιώργος Γεραπετρίτης – Θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση

trump netaniaxou – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ γυρίζει την πλάτη στον Νετανιάχου – «Ο Μπίμπι είναι ο χειρότερος εχθρός του εαυτού του»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
underwater_cable
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο περνά από την Άγκυρα - Η γαλλική «λύση» και το τουρκικό τετελεσμένο

pomaski_tentoglou_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πομάσκι για «χρυσό» Τεντόγλου: «Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε - Δεν είναι ένα εύκολο παιδί» - Πώς σχολίασε το ξεχασμένο μετάλλιο (video)

ilektriki-diasindesi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο επιστρέφει και φέρνει μπρα ντε φερ Αθήνας – Άγκυρας: Τι θα γίνει εάν το τουρκικό Ναυτικό επιχειρήσει ξανά να εμποδίσει τις εργασίες

USS Abraham Lincoln
ΚΟΣΜΟΣ

Αποσύρει το αεροπλανοφόρο Lincoln η κυβέρνηση Τραμπ μετά τον σάλο και στέλνει άλλο στη Μέση Ανατολή

manolis_xristodoulakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέο δημοσίευμα από «Δημοκρατία» για Χριστοδουλάκη: Ήταν διευθύνων στην DATAMED και ταυτόχρονα γραμματέας στο ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.08.2026 19:20
ambrosio-eksot

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο ποζάρει με το εντυπωσιακό μονόπετρο που της χάρισε ο Μπακ Πάλμερ

mentilimpar-marinakis-8234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παραμένει στον Ολυμπιακό ο Μεντιλίμπαρ – Το πλάνο για την επόμενη ημέρα στο ραντεβού με Μαρινάκη

limani-peiraia-eksodos-ploio-345
ΕΛΛΑΔΑ

Όπου φύγει-φύγει οι αδειούχοι για τον Δεκαπενταύγουστο: Μαζική έξοδος από τα αστικά κέντρα – Γεμάτα πλοία και ΚΤΕΛ, ουρές στις εθνικές οδούς

1 / 3