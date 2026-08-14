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14.08.2026 18:15

Δεύτερος εκτροχιασμός τρένου στην Αγγλία μέσα σε 24 ώρες

14.08.2026 18:15
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Ένα δεύτερο τρένο εκτροχιάστηκε στη νοτιοανατολική Αγγλία μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, ανακοίνωσε την Παρασκευή η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών, προσθέτοντας ότι αξιωματικοί της βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος στο Έσσεξ.

Η αστυνομία ανέφερε ότι «τα πίσω βαγόνια ενός τρένου εκτροχιάστηκαν λίγο μετά τις 2 μ.μ. τοπική ώρα (9 π.μ. ET) την Παρασκευή στο Γουίκφορντ.

«Επιχειρούμε μαζί με τους διασώστες και την πυροσβεστική υπηρεσία. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών.

Η είδηση ​​έρχεται λιγότερο από 24 ώρες αφότου δεκαοκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων δύο σοβαρά, όταν ένα επιβατικό τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στο Λιούις στο Ανατολικό Σάσεξ, περίπου 74 χιλιόμετρα νότια του Λονδίνου.

Οι έρευνες για τα αίτια των εκτροχιασμών βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, αλλά οι ειδικοί έχουν προειδοποιήσει ότι η υπερβολική ζέστη που μαστίζει αυτή τη στιγμή την Αγγλία θα μπορούσε να είναι ένας παράγοντας.

«Εάν το πρόβλημα είναι η απώλεια ευθυγράμμισης των γραμμών, τότε θα μπορούσε να είναι η θερμική διαστολή στις ράγες που προκαλεί την κάμψη των ραγών», δήλωσε στο Science Media Center ο John Lawrence, πρόεδρος του Τεχνικού Δικτύου Σιδηροδρόμων του Ινστιτούτου Μηχανικής και Τεχνολογίας.

«Αυτό το άγχος μπορεί να επιδεινωθεί από πολλαπλές ημέρες και βράδια ζέστης, που δεν επιτρέπουν τη διάχυση της θερμότητας», πρόσθεσε.

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