Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο ποζάρει με το εντυπωσιακό μονόπετρο που της χάρισε ο Μπακ Πάλμερ

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Το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων που της χάρισε ο Μπακ Πάλμερ για να της ζητήσει να τον παντρευτεί έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους η Αλεσάντρα Αμπρόσιο.

Η 45χρονη καλλονή είχε δεχτεί την πρόταση γάμου από τον σύντροφό της, ο οποίος δραστηριοποιείται ως σχεδιαστής κοσμημάτων, τον περασμένο Απρίλιο.

Λίγες ημέρες αφότου αποκάλυψε τα ευχάριστα νέα, το διάσημο μοντέλο επέστρεψε με νέα ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας σειρά φωτογραφιών που εστίαζαν στο εντυπωσιακό μονόπετρο.

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο σε ορισμένα από τα στιγμιότυπα εμφανίζεται μόνη, ενώ σε άλλα ποζάρει μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, έχοντας το δαχτυλίδι σε πρώτο πλάνο.

«Ακόμα προσπαθώ να συνειδητοποιήσω όλα όσα ζήσαμε. Μερικές μαγικές στιγμές», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης το γνωστό μοντέλο.

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