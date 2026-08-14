search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.08.2026 21:49
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.08.2026 19:19

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο ποζάρει με το εντυπωσιακό μονόπετρο που της χάρισε ο Μπακ Πάλμερ

14.08.2026 19:19
ambrosio-eksot

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων που της χάρισε ο Μπακ Πάλμερ για να της ζητήσει να τον παντρευτεί έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους η Αλεσάντρα Αμπρόσιο.

Η 45χρονη καλλονή είχε δεχτεί την πρόταση γάμου από τον σύντροφό της, ο οποίος δραστηριοποιείται ως σχεδιαστής κοσμημάτων, τον περασμένο Απρίλιο.

Λίγες ημέρες αφότου αποκάλυψε τα ευχάριστα νέα, το διάσημο μοντέλο επέστρεψε με νέα ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας σειρά φωτογραφιών που εστίαζαν στο εντυπωσιακό μονόπετρο.  

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο σε ορισμένα από τα στιγμιότυπα εμφανίζεται μόνη, ενώ σε άλλα ποζάρει μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, έχοντας το δαχτυλίδι σε πρώτο πλάνο.

«Ακόμα προσπαθώ να συνειδητοποιήσω όλα όσα ζήσαμε. Μερικές μαγικές στιγμές», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης το γνωστό μοντέλο.

Διαβάστε επίσης:

Στην Ελλάδα για τις διακοπές τους και φέτος ο βασιλιάς Φελίπε και η Λετίθια της Ισπανίας

Τζένη Καζάκου: Έχουν μια θλίψη τα μάτια μου, έχω πονέσει πολύ στη ζωή μου, από διαφορετικούς παράγοντες

Nicole Kidman: «Παρούσα» στην εκδήλωση του σχολείου της στο Σίδνεϊ με… μήνυμα από τη Σαντορίνη (video)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
houthi
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση των Χούθι εναντίον εγκαταστάσεων της Aramco στη Σαουδική Αραβία

kymata-waves-anemoi-123
ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος με θυελλώδεις ανέμους και κατάσταση «Red Code» στη μισή χώρα

plirwmi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 21 Αυγούστου

apostolos-xristou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανελλήνιο ρεκόρ στα 50μ. ύπτιο ο Χρήστου, αλλά έχασε στο νήμα το χάλκινο μετάλλιο

siskos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στον τελικό των 200μ. πεταλούδα ο Απόστολος Σίσκος με νέο πανελλήνιο ρεκόρ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
underwater_cable
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο περνά από την Άγκυρα - Η γαλλική «λύση» και το τουρκικό τετελεσμένο

pomaski_tentoglou_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πομάσκι για «χρυσό» Τεντόγλου: «Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε - Δεν είναι ένα εύκολο παιδί» - Πώς σχολίασε το ξεχασμένο μετάλλιο (video)

manolis_xristodoulakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέο δημοσίευμα από «Δημοκρατία» για Χριστοδουλάκη: Ήταν διευθύνων στην DATAMED και ταυτόχρονα γραμματέας στο ΠΑΣΟΚ

ilektriki-diasindesi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο επιστρέφει και φέρνει μπρα ντε φερ Αθήνας – Άγκυρας: Τι θα γίνει εάν το τουρκικό Ναυτικό επιχειρήσει ξανά να εμποδίσει τις εργασίες

USS Abraham Lincoln
ΚΟΣΜΟΣ

Αποσύρει το αεροπλανοφόρο Lincoln η κυβέρνηση Τραμπ μετά τον σάλο και στέλνει άλλο στη Μέση Ανατολή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.08.2026 21:47
houthi
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση των Χούθι εναντίον εγκαταστάσεων της Aramco στη Σαουδική Αραβία

kymata-waves-anemoi-123
ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος με θυελλώδεις ανέμους και κατάσταση «Red Code» στη μισή χώρα

plirwmi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 21 Αυγούστου

1 / 3