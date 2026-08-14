Φωτιά στον Φοίνικα Ρεθύμνου: Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπυρώσεις – 112 για εκκένωση σε Φωτεινάρι και Σούδα

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Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Φοίνικα, στο Ρέθυμνο την Παρασκευή το απόγευμα.

Αμέσως μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για τις περιοχές Φωτεινάρι και Σούδα, προκειμένου οι κάτοικοι να μετακινηθούν προς την παραλία του Κόρακα.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 63 πυροσβέστες με τρείς ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα, καθώς και εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Αγίου Βασιλείου.

Επίσης, κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και πλωτά μέσα του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι 6 μποφόρ με ριπές 7 μποφόρ.

Καθ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου.

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