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14.08.2026 19:53

Φωτιά στη Χαλκιδική: Συγκλονίζει εθελοντής πυροσβέστης – «Η χειρότερη νύχτα της ζωής μου, μας κυνηγούσε η φωτιά»

14.08.2026 19:53
xalkidiki

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Τις δραματικές ώρες που έζησε κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στη Χαλκιδική περιέγραψε εθελοντής πυροσβέστης, μιλώντας στην ΕΡΤ 3.

Η φωτιά άφησε πίσω της εκτεταμένες καταστροφές, πλήττοντας έναν από τους πιο σημαντικούς πνεύμονες πρασίνου της περιοχής, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν σε επιφυλακή με στόχο να περιορίσουν τον κίνδυνο νέων μεγάλων αναζωπυρώσεων.

Ο εθελοντής πυροσβέστης έκανε λόγο για τη «χειρότερη νύχτα της ζωής του», περιγράφοντας τις στιγμές που οι φλόγες τους περικύκλωναν.

«Η χειρότερη νύχτα της ζωής μου. Μας κυνηγούσε η φωτιά. Με όλα τα παιδιά του ΟΦΚΑΘ ό,τι διαταγή είχαμε πάρει, την εκτελέσαμε κανονικότατα. Από εκεί και πέρα, έχουμε να κοιμηθούμε 24 ώρες, ευελπιστούμε σε 1-2 ώρες να πάμε να ξεκουραστούμε. Οι φλόγες φούντωσαν ξαφνικά. Δεν ήξερες από πού έρχονταν. Ήταν η κόλαση», είπε χαρακτηριστικά.

«Μπορέσαμε να φύγουμε, μας ειδοποίησαν. Έπρεπε να φύγουμε σε δευτερόλεπτα. Όχι μόνο εμείς, και πολλοί άλλοι. Η φωτιά ερχόταν από παντού, γύριζε ο άνεμος και δεν ξέραμε πού να πάμε και τι να κάνουμε», πρόσθεσε ο ίδιος.

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