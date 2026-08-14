Στη Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Δεκαπενταύγουστο

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Στα Χανιά βρίσκεται για τον Δεκαπενταύγουστο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, θα μεταβεί το Σάββατο στην Τήνο προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για την Κοίμηση της Θεοτόκου.

Ο κ. Γεραπετρίτης θα εκπροσωπήσει την ελληνική κυβέρνηση στον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

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