Στην Τήνο τον Δεκαπενταύγουστο ο Γιώργος Γεραπετρίτης – Θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση

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Στην Τήνο θα μεταβεί αύριο, Σάββατο 15 Αυγούστου, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για την Κοίμηση της Θεοτόκου.
Ο κ. Γεραπετρίτης θα εκπροσωπήσει την ελληνική κυβέρνηση στον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.
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