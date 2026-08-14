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14.08.2026 21:10

Πανελλήνιο ρεκόρ στα 50μ. ύπτιο ο Χρήστου, αλλά έχασε στο νήμα το χάλκινο μετάλλιο

14.08.2026 21:10
apostolos-xristou

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Για ένα εκατοστό του δευτερολέπτου έμεινε ο Απόστολος Χρήστου εκτός μεταλλίων στα 50μ. ύπτιο, σε έναν συγκλονιστικό τελικό.

Μετά από δύο διαδοχικούς θριάμβους, σε Ρώμη και Βελιγράδι, ο Απόστολος Χρήστου παρέδωσε απόψε στο Παρίσι τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στα 50μ. ύπτιο, παρότι κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ.

Σε μία απίστευτη κούρσα, όπου μόλις τέσσερα εκατοστά του δευτερολέπτου χώρισαν τον πρώτο από τον τέταρτο, ο Ελληνας κολυμβητής ήταν αυτός που έμεινε εκτός βάθρου:

Τερμάτισε σε 24.15, έναντι 24.11 του Τσέχου Τόμας Κνέντλα, που έκανε τη μεγάλη έκπληξη και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, 24.12 του Ρώσου -δις πρωταθλητή Ευρώπης- Κλιμέντ Κολεσνίκοφ και 24.14 του επίσης Ρώσου Πάβελ Σαμουσένκο.

Το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ του Χρήστου ήταν 24.36 και του είχε χαρίσει το πρώτο του χρυσό, στο Ευρωπαϊκό της Ρώμης (15 Αυγούστου 2022), ενώ τώρα ένας χρόνος καλύτερος κατά 21 εκατοστά του δευτερολέπτου δεν του έδωσε ούτε θέση στο βάθρο!

Τα αποτελέσματα του τελικού στα 50μ. ύπτιο ανδρών:

1. Μίροσλαβ Κνέντλα (Τσεχία)             24.11

2. Κλιμέντ Κολεσνίκοφ (Ουδέτερος/Ρωσία)  24.12

3. Πάβελ Σαμουσένκο (Ουδέτερος/Ρωσία)    24.14

4. Απόστολος Χρήστου (ΕΛΛΑΔΑ)            24.15

5. Τομέρ Γιάκοβ Σούστερ (Ισραήλ)         24.44

6. Ιβάν Μαρτίνεθ (Ισπανία)               24.49

7. Τόμας Τσέκον (Ιταλία)                 24.54

8. Γιοάν Εντόι-Μπρουάρ (Γαλλία)          24.65

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