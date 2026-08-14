Παραμένει στον Ολυμπιακό ο Μεντιλίμπαρ – Το πλάνο για την επόμενη ημέρα στο ραντεβού με Μαρινάκη

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Ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συναντήθηκαν σήμερα στον Πειραιά και έθεσαν επί τάπητος όλα τα ζητήματα που αφορούν τον Ολυμπιακό, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν στην απόφαση να συνεχίσουν μαζί την πορεία τους.

Παρά την απογοήτευση που προκάλεσε ο αποκλεισμός από τα playoffs του Champions League, διοίκηση και προπονητής διατηρούν τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτιστεί και αποφάσισαν να προχωρήσουν κανονικά στη συνεργασία τους. Ο Βάσκος τεχνικός παραμένει στον πάγκο των «ερυθρόλευκων» και πλέον η προσοχή στρέφεται στους στόχους που έχουν μπροστά τους.

Η συνάντηση των δύο ανδρών πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά και διήρκησε για περισσότερες από δύο ώρες. Σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης, Μαρινάκης και Μεντιλίμπαρ συζήτησαν αναλυτικά για την κατάσταση της ομάδας, τις ανάγκες του ρόστερ και τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα.

Το συμπέρασμα ήταν κοινό: ο Ολυμπιακός πρέπει να επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πρώτος και βασικός στόχος είναι η κατάκτηση της Stoiximan Super League, ενώ παράλληλα υπάρχει η επιθυμία για μια αξιόλογη πορεία στο Europa League.

Στο τραπέζι βρέθηκε φυσικά και η ανάγκη για περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν πως το ρόστερ χρειάζεται επιπλέον λύσεις και το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξουν νέες κινήσεις. Μάλιστα, ο αριθμός των μεταγραφών μπορεί να φτάσει ακόμη και τις έξι, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά και να παρουσιαστεί ένας πιο ανταγωνιστικός Ολυμπιακός.

Το μήνυμα του Μεντιλίμπαρ στους ποδοσφαιριστές

Πριν από το ραντεβού του με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ακολούθησε κανονικά το πρόγραμμα της ομάδας και βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του Ρέντη.

Ο Βάσκος προπονητής συγκέντρωσε τους ποδοσφαιριστές του στο γυμναστήριο και θέλησε από την πρώτη στιγμή να τους βοηθήσει να αφήσουν πίσω τους την απογοήτευση από τον αποκλεισμό του Champions League. Το ζητούμενο ήταν να κοιτάξουν μπροστά και να επικεντρωθούν στις υποχρεώσεις που ακολουθούν.

Ο Μεντιλίμπαρ εξήγησε στους παίκτες του πως ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός είναι δύσκολος για όλους, όμως δεν υπάρχει χρόνος για να μείνουν σε αυτόν. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει στο Europa League, ενώ ο μεγάλος στόχος της σεζόν είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Με αυτό το σκεπτικό, ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» έστειλε το μήνυμα πως η ομάδα πρέπει να γυρίσει άμεσα σελίδα και να επικεντρωθεί στην επόμενη ημέρα.

Στη συνέχεια ανέλυσε στους ποδοσφαιριστές το πρόγραμμα που ακολουθεί και προπόνησε την ομάδα για σχεδόν δύο ώρες. Με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε ουσιαστικά η προετοιμασία για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο στις 22 Αυγούστου, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 20:00.

Ο Μεντιλίμπαρ έχει γράψει τη δική του ιστορία

Η παρουσία του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό ξεκίνησε στις 11 Φεβρουαρίου 2024. Από την πρώτη του κιόλας σεζόν στον Πειραιά κατάφερε να συνδέσει το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Βάσκος τεχνικός οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» στην κατάκτηση του Conference League, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί της Φιορεντίνα στον τελικό που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Για να φτάσει μέχρι την κορυφή της διοργάνωσης, ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να ξεπεράσει σημαντικά εμπόδια. Ακολούθησε η πρόκριση απέναντι στη Φερεντσβάρος, η εντυπωσιακή ανατροπή κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, η μεγάλη εμφάνιση στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και, στη συνέχεια, η επιβλητική παρουσία απέναντι στην Άστον Βίλα.

Η επιτυχημένη πορεία του Μεντιλίμπαρ δεν περιορίστηκε όμως στην Ευρώπη. Την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στις εγχώριες διοργανώσεις και πανηγύρισε την κατάκτηση του 48ου πρωταθλήματος της ιστορίας του με χαρακτηριστική άνεση.

Οι «ερυθρόλευκοι» πρόσθεσαν στη συνέχεια και το Κύπελλο Ελλάδας στη συλλογή τους, επικρατώντας του ΟΦΗ στον τελικό που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ.

Στην Ευρώπη, ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε επίσης πολύ καλή παρουσία στο Europa League. Η ομάδα ολοκλήρωσε τη League Phase στην πρώτη οκτάδα της διοργάνωσης, εξασφαλίζοντας απευθείας θέση στη φάση των «16», όπου τελικά γνώρισε τον αποκλεισμό.

Η παρουσία στο Champions League

Τη φετινή σεζόν ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης και κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία του στα playoffs του Champions League.

Οι Πειραιώτες πραγματοποίησαν ένα εντυπωσιακό 3/3 στις τελευταίες αγωνιστικές της League Phase και με αυτόν τον τρόπο πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο για τα playoffs.

Εκεί, ωστόσο, η προσπάθεια σταμάτησε απέναντι στη Μπάγερ Λεβερκούζεν, με τον αποκλεισμό να δημιουργεί προβληματισμό και να προκαλεί συζητήσεις για την επόμενη ημέρα της ομάδας.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός είχε κατακτήσει το Super Cup τον Ιανουάριο, ενώ στο πρωτάθλημα ολοκλήρωσε τη σεζόν στη δεύτερη θέση.

Παρά τα αποτελέσματα αυτά και τον αποκλεισμό από το Champions League, η διοίκηση εξακολουθεί να δείχνει εμπιστοσύνη στον Μεντιλίμπαρ. Άλλωστε, πριν από το τέλος του προηγούμενου έτους είχε ανακοινωθεί η επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Η νέα συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Ισπανό τεχνικό επιβεβαίωσε πως η συμφωνία αυτή θα συνεχίσει να βρίσκεται σε ισχύ και μετά τον αποκλεισμό από την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Πλέον, ο Ολυμπιακός γυρίζει σελίδα και στρέφει το βλέμμα του στις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Το Europa League αποτελεί τον ευρωπαϊκό στόχο, όμως η απόλυτη προτεραιότητα είναι η επιστροφή στην κορυφή της Ελλάδας και η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έχει ήδη γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου, καλείται να οδηγήσει ξανά τον Ολυμπιακό σε επιτυχίες, έχοντας πλέον και τη δέσμευση της διοίκησης για την περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας.

Ο 65χρονος τεχνικός έχει συμπληρώσει μέχρι σήμερα 122 αναμετρήσεις στον πάγκο του Ολυμπιακού, έχοντας απολογισμό 75 νίκες, 27 ισοπαλίες και 20 ήττες.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε επίσημα για τη συνάντηση και το αποτέλεσμά της τονίζοντας ιδιαίτερα ότι «η αγάπη και ο σεβασμός μεταξύ Μαρινάκη – Μεντιλίμπαρ δεν αμφισβητήθηκε παρά μόνον από όσους δε γνωρίζουν την οικογένειά μας».



Επιπλέον υπογραμμίζεται ότι στόχος εκτός από την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League είναι και ο τελικός του Europa League με την ενημέρωση να αναφέρει: « Όσοι βρέθηκαν στο τραπέζι το πιστεύουν. Σε λίγο θα το πιστέψουν περισσότεροι και στο τέλος θα το πιστέψουν όλοι.Η ιστορία επαναλαμβάνεται και στο τέλος κερδίζει πάντα ο Πειραιάς».

Επιπλέον προαναγγέλθηκαν αλλαγές στο σκάουτινγκ και σε όσους χειρίζονται τις μεταγραφές.

Αναλυτικά η επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Σε μια πολύωρη συνάντηση σήμερα έγινε μια ξεκάθαρη, ειλικρινής συζήτηση για όλα τα θέματα του ποδοσφαιρικού τμήματος, αναγνωρίστηκαν λάθη, προτάθηκαν λύσεις και διορθωτικές αλλαγές.

Η σχέση του κ. Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ είναι μια σχέση που σφυρηλατήθηκε και ανανεώθηκε σε δύσκολες στιγμές και όχι σε πανηγυρισμούς. Η αγάπη και ο σεβασμός μεταξύ τους δεν αμφισβητήθηκε παρά μόνον από όσους δε γνωρίζουν την οικογένειά μας.

Από το Φλεβάρη του 2024 δοκιμαστήκαμε και μεγαλουργήσαμε. Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μας έζησε το όνειρο της κατάκτησης δυο Ευρωπαϊκών τίτλων και μετά, στις σεζόν 2024-25 και 2025-26 έφτασε στο επίπεδο των ελίτ ομάδων της Ευρώπης σταθερά στη βαθμολογία της UEFA, έκανε το τρεμπλ στη χρονιά που γιόρτασε τα 100 χρόνια του (Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Σούπερ Καπ) και ακόμα και την περσινή χρονιά έφτασε στους 24 του Champions League.

Η απόφασή μας είναι μετά τις ριζικές αλλαγές που έχουν ήδη αρχίσει στο σκάουτινγκ και στο μεταγραφικό κομμάτι (αφού δεν είδαμε τις επενδύσεις που έγιναν τις τρεις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους να αποδίδουν καρπούς στον αγωνιστικό χώρο) να ενισχυθεί άμεσα η ομάδα με πολύτιμες προσθήκες ανεξαρτήτως μπάτζετ και πάντα με την υπογραφή του Μεντιλίμπαρ και τη σύμφωνη γνώμη του, όπως άλλωστε συνέβαινε και μέχρι τώρα.

Ποδοσφαιριστές που θα κάνουν τη διαφορά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συνεχίζουμε μαζί για να κατακτήσουμε τα πάντα.

Ο στόχος είναι φυσικά το Πρωτάθλημα αλλά και το να βαδίσουμε όλο το δρόμο μέχρι τον τελικό του Europa League. Όσοι βρέθηκαν στο τραπέζι το πιστεύουν.

Σε λίγο θα το πιστέψουν περισσότεροι και στο τέλος θα το πιστέψουν όλοι.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται και στο τέλος κερδίζει πάντα ο Πειραιάς».

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