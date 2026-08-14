Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 21 Αυγούστου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Συνολικά 61.105.430,38 ευρώ θα καταβληθούν σε 68.370 δικαιούχους, από τις 17 έως τις 21 Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
Διαβάστε επίσης:
Καύσωνας και πόλεμος γονατίζουν την ευρωπαϊκή οικονομία
Λουκέτα και πρόστιμα από την ΑΑΔΕ σε εστιατόρια, ενοικιαζόμενα δωμάτια και mini market σε Σαντορίνη και Νάξο
Εστίαση: Μείωση – σοκ στον τζίρο για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, παρά την τουριστική περίοδο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.