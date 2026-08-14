Αλίκη Βουγιουκλάκη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία με τον γιο της Γιάννη, στην Παναγία της Τήνου

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Μια ανέκδοτη φωτογραφία από το μακρινό 1970 δημοσίευσε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, μέσα από τον λογαριασμό που διατηρεί με το όνομα της μητέρας του στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δημοσίευσε μια φωτογραφία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον ίδιο μωρό στην Παναγιά της Τήνου, τη μέρα της βάφτισής του.

«Η μητέρα μου με εμένα αγκαλιά στον Ιερό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας της Τήνου για προσκύνημα της Μεγαλόχαρης. Είχε επισκεφτεί τον Αύγουστο του 1968 την Παναγία της Τήνου για να ζητήσει τη βοήθεια της Μεγαλόχαρης για να αποκτήσει παιδί.

Και όταν το 1969 γεννήθηκα, ένα χρόνο μετά στις 4 Ιουνίου του 1970 με πήγε με τον πατέρα μου και τους νονούς μου Τζέλλα και Φιλοποίμενα Φίνο και με βάπτισε εκπληρώνοντας το τάμα της στην Παναγία.

Η φωτογραφία δημοσιεύεται για πρώτη φορά και είναι απο τον φωτογράφο της μητέρας μου τον Κλεισθένη. Καλό Δεκαπενταύγουστο με υγεία και ευτυχία εύχομαι!», έγραψε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Γιάννη Παπαμιχαήλ

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