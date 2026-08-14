search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.08.2026 16:30
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.08.2026 11:43

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία με τον γιο της Γιάννη, στην Παναγία της Τήνου

14.08.2026 11:43
aliki_vougiouklaki_ape

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μια ανέκδοτη φωτογραφία από το μακρινό 1970 δημοσίευσε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, μέσα από τον λογαριασμό που διατηρεί με το όνομα της μητέρας του στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δημοσίευσε μια φωτογραφία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον ίδιο μωρό στην Παναγιά της Τήνου, τη μέρα της βάφτισής του.

«Η μητέρα μου με εμένα αγκαλιά στον Ιερό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας της Τήνου για προσκύνημα της Μεγαλόχαρης. Είχε επισκεφτεί τον Αύγουστο του 1968 την Παναγία της Τήνου για να ζητήσει τη βοήθεια της Μεγαλόχαρης για να αποκτήσει παιδί.

Και όταν το 1969 γεννήθηκα, ένα χρόνο μετά στις 4 Ιουνίου του 1970 με πήγε με τον πατέρα μου και τους νονούς μου Τζέλλα και Φιλοποίμενα Φίνο και με βάπτισε εκπληρώνοντας το τάμα της στην Παναγία.

Η φωτογραφία δημοσιεύεται για πρώτη φορά και είναι απο τον φωτογράφο της μητέρας μου τον Κλεισθένη. Καλό Δεκαπενταύγουστο με υγεία και ευτυχία εύχομαι!», έγραψε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Γιάννη Παπαμιχαήλ

Διαβάστε επίσης:

Η Halle Berry έγινε 60 και το γιόρτασε με αποκαλυπτικές πόζες στο Instagram (photos)

Ariana Grande: Η εμμέση επιβεβαίωση για επανασύνδεση με τον Ricky Alvarez – Η ανάρτηση με τις κοινές φωτογραφίες στο Instagram

Η Rihanna ποζάρει topless στο εξώφυλλο του Elle (photos/video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
prichard-colon_1408_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρίτσαρντ Κολόν: Πέθανε σε ηλικία 33 ετών ο πορτορικανός πυγμάχος – 11 χρόνια μετά τον τραυματισμό που τον άφησε σε κώμα για 221 μέρες

delphini venetia
ΚΟΣΜΟΣ

Στα πολύβουα κανάλια της Βενετίας ένα δελφίνι παίζει στα νερά (Video)

preveza-troxaio-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε το τροχαίο στην είσοδο της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου-Πρέβεζας – Φορτηγό παρέσυρε τρία ΙΧ, 8 τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά

fotia xalkidiki
ΕΛΛΑΔΑ

Οι μεγάλες πυρκαγιές που σημάδεψαν τη Χαλκιδική

agriogourouna-riviera
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Απίθανα βίντεο από την Ριβιέρα: Αγριογούρουνα «καταλαμβάνουν» τις παραλίες και ψάχνουν φαγητό στις τσάντες λουόμενων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
underwater_cable
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο περνά από την Άγκυρα - Η γαλλική «λύση» και το τουρκικό τετελεσμένο

pomaski_tentoglou_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πομάσκι για «χρυσό» Τεντόγλου: «Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε - Δεν είναι ένα εύκολο παιδί» - Πώς σχολίασε το ξεχασμένο μετάλλιο (video)

ilektriki-diasindesi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο επιστρέφει και φέρνει μπρα ντε φερ Αθήνας – Άγκυρας: Τι θα γίνει εάν το τουρκικό Ναυτικό επιχειρήσει ξανά να εμποδίσει τις εργασίες

USS Abraham Lincoln
ΚΟΣΜΟΣ

Αποσύρει το αεροπλανοφόρο Lincoln η κυβέρνηση Τραμπ μετά τον σάλο και στέλνει άλλο στη Μέση Ανατολή

gougoutsa
MEDIA

Eπίθεση δέχτηκε στη Χαλκιδική το συνεργείο του MEGA και η δημοσιογράφος Μαρία Γουγουτσά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.08.2026 16:28
prichard-colon_1408_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρίτσαρντ Κολόν: Πέθανε σε ηλικία 33 ετών ο πορτορικανός πυγμάχος – 11 χρόνια μετά τον τραυματισμό που τον άφησε σε κώμα για 221 μέρες

delphini venetia
ΚΟΣΜΟΣ

Στα πολύβουα κανάλια της Βενετίας ένα δελφίνι παίζει στα νερά (Video)

preveza-troxaio-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε το τροχαίο στην είσοδο της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου-Πρέβεζας – Φορτηγό παρέσυρε τρία ΙΧ, 8 τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά

1 / 3