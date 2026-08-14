Εμπρηστική δήλωση Νετανιάχου, χαρακτήρισε την Βρετανία «Ισλαμική Δημοκρατία» – Οργή στο Λονδίνο – «Είναι ηλίθιος» σχολίασε ο Μόργκαν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πυροδότησε θύελλα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά από συνέντευξή του σε podcast χθες βράδυ.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ κάνοντας κριτική στην κυβέρνηση της Βρετανίας, είπε ότι θα μπορούσε να ονομαστεί «Ισλαμική Δημοκρατία της Βρετανίας».
«Κάποιος είπε ότι η πρώτη ισλαμική δημοκρατία με πυρηνικά όπλα θα είναι η Βρετανία. Το Ισραήλ εργάζεται για να αποτρέψει μια άλλη πυρηνική ισλαμική δημοκρατία στην Τεχεράνη» ανέφερε, με τον πρώτο που αντέδρασε να είναι ο -άλλοτε- φιλοισραηλινός παρουσιαστής, Πιρς Μόργκαν.
Ο Μόργκαν, αποκάλεσε «ηλίθιο» τον Νετανιάχου για την δήλωσή του η οποία αναμένεται να προκαλέσει και κυβερνητικές αντιδράσεις.
Διαβάστε επίσης
Δυτική Όχθη: Μέχρι και ο πρέσβης των ΗΠΑ ξέσπασε για τους Ισραηλινούς εποίκους – «Πράξεις τρομοκρατίας»
Η CENTOM χαρακτηρίζει fake news τις καταγγελίες για εξάντληση του πληρώματος του αεροπλανοφόρου Lincoln, αλλά το… αποσύρει από την Μέση Ανατολή
Βρετανία: Ο Φάρατζ κέρδισε τις επαναληπτικές εκλογές στο Κλάκτον, αλλά «νικητής» βγήκε ο… Κόμης Μπινφέις
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.