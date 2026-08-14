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14.08.2026 12:47

Εμπρηστική δήλωση Νετανιάχου, χαρακτήρισε την Βρετανία «Ισλαμική Δημοκρατία» – Οργή στο Λονδίνο – «Είναι ηλίθιος» σχολίασε ο Μόργκαν

14.08.2026 12:47
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Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πυροδότησε θύελλα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά από συνέντευξή του σε podcast χθες βράδυ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ κάνοντας κριτική στην κυβέρνηση της Βρετανίας, είπε ότι θα μπορούσε να ονομαστεί «Ισλαμική Δημοκρατία της Βρετανίας». 

«Κάποιος είπε ότι η πρώτη ισλαμική δημοκρατία με πυρηνικά όπλα θα είναι η Βρετανία. Το Ισραήλ εργάζεται για να αποτρέψει μια άλλη πυρηνική ισλαμική δημοκρατία στην Τεχεράνη» ανέφερε, με τον πρώτο που αντέδρασε να είναι ο -άλλοτε- φιλοισραηλινός παρουσιαστής, Πιρς Μόργκαν.

Ο Μόργκαν, αποκάλεσε «ηλίθιο» τον Νετανιάχου για την δήλωσή του η οποία αναμένεται να προκαλέσει και κυβερνητικές αντιδράσεις.

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