search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.08.2026 16:30
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.08.2026 14:00

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγορά Δράμας

14.08.2026 14:00
fotia_aeroskafos_0608_1920-1080_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγορά Δράμας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, ένα ελικόπτερο και υδροφόρες του Δήμου Δοξάτου.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3) ενώ για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.

Διαβάστε επίσης:

Έπεσε κομμάτι της οροφής και στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα» (Photo)

Marfin: Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης από την 46χρονη – «Ανύπαρκτα τα στοιχεία» σε βάρος της λέει ο δικηγόρος της

Θυελλώδεις άνεμοι: Νέες αλλαγές στα δρομολόγια, σχεδόν κανονικά εκτελούνται από Πειραιά, μόνο ως το Μαρμάρι από τη Ραφήνα, «κλειστό» το Λαύριο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
prichard-colon_1408_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρίτσαρντ Κολόν: Πέθανε σε ηλικία 33 ετών ο πορτορικανός πυγμάχος – 11 χρόνια μετά τον τραυματισμό που τον άφησε σε κώμα για 221 μέρες

delphini venetia
ΚΟΣΜΟΣ

Στα πολύβουα κανάλια της Βενετίας ένα δελφίνι παίζει στα νερά (Video)

preveza-troxaio-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε το τροχαίο στην είσοδο της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου-Πρέβεζας – Φορτηγό παρέσυρε τρία ΙΧ, 8 τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά

fotia xalkidiki
ΕΛΛΑΔΑ

Οι μεγάλες πυρκαγιές που σημάδεψαν τη Χαλκιδική

agriogourouna-riviera
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Απίθανα βίντεο από την Ριβιέρα: Αγριογούρουνα «καταλαμβάνουν» τις παραλίες και ψάχνουν φαγητό στις τσάντες λουόμενων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
underwater_cable
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο περνά από την Άγκυρα - Η γαλλική «λύση» και το τουρκικό τετελεσμένο

pomaski_tentoglou_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πομάσκι για «χρυσό» Τεντόγλου: «Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε - Δεν είναι ένα εύκολο παιδί» - Πώς σχολίασε το ξεχασμένο μετάλλιο (video)

ilektriki-diasindesi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο επιστρέφει και φέρνει μπρα ντε φερ Αθήνας – Άγκυρας: Τι θα γίνει εάν το τουρκικό Ναυτικό επιχειρήσει ξανά να εμποδίσει τις εργασίες

USS Abraham Lincoln
ΚΟΣΜΟΣ

Αποσύρει το αεροπλανοφόρο Lincoln η κυβέρνηση Τραμπ μετά τον σάλο και στέλνει άλλο στη Μέση Ανατολή

gougoutsa
MEDIA

Eπίθεση δέχτηκε στη Χαλκιδική το συνεργείο του MEGA και η δημοσιογράφος Μαρία Γουγουτσά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.08.2026 16:28
prichard-colon_1408_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρίτσαρντ Κολόν: Πέθανε σε ηλικία 33 ετών ο πορτορικανός πυγμάχος – 11 χρόνια μετά τον τραυματισμό που τον άφησε σε κώμα για 221 μέρες

delphini venetia
ΚΟΣΜΟΣ

Στα πολύβουα κανάλια της Βενετίας ένα δελφίνι παίζει στα νερά (Video)

preveza-troxaio-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε το τροχαίο στην είσοδο της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου-Πρέβεζας – Φορτηγό παρέσυρε τρία ΙΧ, 8 τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά

1 / 3