Αναστασία Γιούσεφ: Έγινε μητέρα για πρώτη φορά ανήμερα των γενεθλίων της – «Τελικά πήρα το δώρο μου»

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Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η Αναστασία Γιούσεφ, η οποία έκανε γνωστό ότι ο γιος της ήρθε στη ζωή την ημέρα των γενεθλίων της.

Η χορεύτρια αποκάλυψε την ευχάριστη είδηση την Παρασκευή 14 Αυγούστου μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Αναστασία Γιούσεφ δημοσίευσε μία εικόνα του νεογέννητου από το μαιευτήριο και αποκάλυψε ότι ο μικρός ήρθε στον κόσμο ανήμερα των γενεθλίων της.

Η Αναστασία Γιούσεφ είχε αποκαλύψει ήδη από την περίοδο της εγκυμοσύνης της ότι το μωρό της θα πάρει το όνομα Αντώνης ενώ συνόδευσε την άναρτηση με ένα τραγούδι που είχε γράψει για τον μικρό όσο ακόμη εγκυμονούσε.

«Τελικά πήρα το δώρο μου. Και αποφάσισε να μοιραζόμαστε τα γενέθλιά μας για πάντα. Για σένα, μικρό μου αστεράκι. Εσύ με ενέπνευσες να γράψω αυτό το τραγούδι. Τώρα που ήρθες στον κόσμο, είναι πια δικό σου», έγραψε χαρακτηριστικά.

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