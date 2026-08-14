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14.08.2026 12:45

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου: Επιμένουν και το Σάββατο οι θυελλώδεις άνεμοι – Έως 9 μποφόρ σε Αιγαίο και Κυκλάδες

14.08.2026 12:45
Politiki Prostasia

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Οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής (14/8) συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα επιμείνουν και αύριο, Σάββατο 15 Αυγούστου, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Ειδικότερα:

  • Στη Θράκη θα πνέουν βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι 5 έως 7 μποφόρ και στα νησιά του βόρειου και βορειοανατολικού Αιγαίου 6 έως 8 μποφόρ.
  • Στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο οι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ.
  • Στην Αττικοβοιωτία και την Εύβοια θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ και, μέχρι το απόγευμα, τοπικά 8 μποφόρ.
  • Στο κεντρικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 έως 8 και μέχρι το απόγευμα τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ στις Κυκλάδες θα πνέουν με ένταση 7 έως 8 και στα βόρεια τοπικά 9 μποφόρ.
  • Στην Κρήτη οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 έως 8 μποφόρ, ενώ στα νότια του νησιού οι ριπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χλμ./ώρα.
  • Στην Κάσο και την Κάρπαθο οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 7 έως 8 μποφόρ.

Την Κυριακή 16 Αυγούστου οι ισχυροί άνεμοι θα διατηρηθούν αρχικά σε αρκετές περιοχές. Στην Αττικοβοιωτία θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ, στη νότια Εύβοια τα 6 έως 8 μποφόρ και στις Κυκλάδες, την Κρήτη, την Κάσο και την Κάρπαθο τα 5 έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Περαιτέρω εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής.

Τουρνάς Χαλκιδική: «Υποδειγματική η όλη προσπάθεια της Πυροσβεστικής»

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς αναφέρθηκε στην επιχειρησιακή εικόνα των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν χθες (13/8), με ιδιαίτερη αναφορά στην πυρκαγιά της Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Όπως τόνισε, επρόκειτο για μια ιδιαίτερα δύσκολη πυρκαγιά, σε δασική και παράλληλα δομημένη περιοχή, με κατοικίες και οικισμούς, όπου απαιτήθηκε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση του μηχανισμού.

«Η κινητοποίηση ήταν γρήγορη και πολύ μεγάλη. Τα εναέρια μέσα ήταν 16 συνολικά, τα οποία επιχειρούσαν μέχρι τη δύση του ηλίου», ανέφερε ο Ευάγγελος Τουρνάς, επισημαίνοντας ότι η προσπάθεια συνεχίστηκε συστηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με διανοίξεις δρόμων και αντιπυρικών ζωνών.

Ο υπουργός χαρακτήρισε «υποδειγματική την όλη προσπάθεια» από την Πυροσβεστική, σημειώνοντας ότι σήμερα το πρωί η πυρκαγιά βρίσκεται σε ύφεση και πραγματοποιούνται διαβροχές. Παράλληλα, υπογράμμισε την καθοριστική συμβολή και τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Περιφέρειας και του Δήμου, καθώς και των εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, οι οποίοι συνέδραμαν συντονισμένα στην επιχειρησιακή προσπάθεια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επιχείρηση ασφαλούς απομάκρυνσης πολιτών από την περιοχή, η οποία, όπως είπε, αποτέλεσε ένα από τα δυσκολότερα σημεία της επιχείρησης.

«Έγκαιρα είχε συντονιστεί η επιχείρηση απεγκλωβισμού με ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και με πλωτά του Λιμενικού και με μεγάλο πλοίο που εξασφαλίστηκε από τη SeaJets και, βέβαια, με τα πλωτά του Πυροσβεστικού Σώματος. Όλα αυτά μαζί κατάφεραν να απομακρύνουν 446 ανθρώπους με απόλυτη ασφάλεια», υπογράμμισε.

Κάνοντας έναν συνολικό απολογισμό της χθεσινής ημέρας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σημείωσε ότι, παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, «ο μηχανισμός στάθηκε όρθιος και πήγε καλά».

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