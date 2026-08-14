Ιστιοφόρο βυθίστηκε ανοιχτά της Βουλιαγμένης – Διασώθηκαν δέκα επιβάτες

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Ένα ιστιοφόρο-καταμαράν, με σημαία Τουρκίας, βυθίστηκε ανοιχτά της Βουλιαγμένης, κοντά στο νησί Φλέβες.

Το ατύχημα έγινε δύο ναυτικά μίλια δυτικά της νήσου Φλεβών, με σκάφη του Λιμενικού να σπεύδουν για βοήθεια.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού βοήθησε και σκάφος θαλαμηγού με σημαία Νήσων Κέιμαν, το οποίο περισυνέλεξε τους 10 επιβαίνοντες του ιστιοφόρου.

Στη συνέχεια, οι δέκα αλλοδαποί μεταφέρθηκαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού στη Μαρίνα Βουλιαγμένης, όλοι καλά στην υγεία τους.

«Πολλά συγχαρητήρια στο Λιμεναρχείο Σαρωνικού, στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος και στο Τμήμα Σαρωνικού Γλυφάδας για την άμεση επέμβαση. Τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα απαιτούν αυξημένη προσοχή. Όταν ισχύουν απαγορεύσεις για μεγάλα σκάφη, πρέπει να εξετάζεται τι γίνεται και με τα μικρότερα» ανέφερε για το περιστατικό ο Γιώργος Βάλλης, πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ.

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