«Αρκουδότρυπα»: Οι ομοφοβικές αντιδράσεις ακύρωσαν την προβολή της ταινίας σε χωριό της Αιγιαλείας

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Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για την Κυριακή προβολή της ταινίας «Αρκουδότρυπα» στον ορεινό οικισμό της Παρασκευής του Δήμου Αιγιαλείας.

Σύμφωνα με την Κινηματογραφική Λέσχη Αιγίου, η ακύρωση της προβολής ήρθε μετά από «ακραίες ομοφοβικές αντιδράσεις μιας ισχνής μειοψηφίας», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Η προβολή της ταινίας είχε προγραμματιστεί για την Κυριακή 16 Αυγούστου στον ορεινό οικισμό της Παρασκευής, ωστόσο τελικά δεν θα πραγματοποιηθεί, μετά τις αντιδράσεις μερίδας κατοίκων.

Η Κινηματογραφική Λέσχη Αιγίου διευκρινίζει, πάντως, ότι οι συγκεκριμένες αντιδράσεις δεν εκφράζουν το σύνολο των κατοίκων της περιοχής, με τους οποίους, όπως επισημαίνει, διατηρεί εδώ και χρόνια καλές σχέσεις.

Η ανακοίνωση της Κινηματογραφικής Λέσχης Αιγίου

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η πολυαναμενόμενη προβολή της ταινίας “Αρκουδότρυπα”, η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή 16 Αυγούστου στον ορεινό οικισμό της Παρασκευής του Δήμου Αιγιαλείας, ακυρώνεται έπειτα από τις ακραίες ομοφοβικές αντιδράσεις μιας ισχνής μειοψηφίας.

Θέλουμε, ωστόσο, να καταστήσουμε σαφές ότι οι αντιδράσεις αυτές σε καμία περίπτωση δεν χαρακτηρίζουν συνολικά το χωριό και τους κατοίκους του, με τους οποίους διατηρούμε όλα τα τελευταία χρόνια άριστες σχέσεις και υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση.

Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να οριστεί νέα ημερομηνία σε άλλη τοποθεσία και η επιχειρούμενη φίμωση της έβδομης τέχνης να μην καταστεί εντέλει δυνατή».

Δείτε το τρέιλερ:

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