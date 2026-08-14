Marfin: Προσφυγή κατά της προφυλάκισής της κατέθεσε η 46χρονη – «Ανύπαρκτα τα στοιχεία της δικογραφίας» λέει ο δικηγόρος της

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Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης κατέθεσε όπως είχε προαναγγείλει, ο δικηγόρος της 46χρονης που κρίθηκε προφυλακιστέα για τον εμπρησμό στη Marfin το 2010.

«Κατατέθηκε σήμερα προσφυγή εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης της κατηγορούμενης για την υπόθεση Μarfin, που προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας που την αποφάσισαν να λάβουν υπ όψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, την ομολογημένη από τη ΔΕΕ/ΕΛΑΣ έλλειψη ταυτοποίησης της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο και την τεράστια καταστροφή στη ζωή της ίδιας και της πεντάχρονης κόρης της που προξενείται» αναφέρει ο Κώστας Παπαδάκης.

«Η προσφυγή θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες αφού πρώτα υπάρξει σχετική εισαγγελική πρόταση. Ελπίζω αποκλειστικό κριτήριο να είναι τα – ανύπαρκτα για την εντολίδα μου – στοιχεία της δικογραφίας και όχι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα, αναφέρει ο συνήγορος υπεράσπισης της 46χρονης που εξαρχής αρνείται κάθε εμπλοκή στον εμπρησμο».

Παράλληλα ο γνωστός ποινικολόγος καταγγέλλει ότι η 46χρονη δέχθηκε τσιμπήματα από κοριούς στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Αντρέας Συγγρός»

Η ανάρτηση του Κώστα Παπαδάκη:

«Κατατέθηκε σήμερα προσφυγή εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης της κατηγορούμενης για την υπόθεση Μarfin, που προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας που την αποφάσισαν να λάβουν υπ όψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, την ομολογημένη από τη ΔΕΕ/ΕΛΑΣ έλλειψη ταυτοποίησης της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο και την τεράστια καταστροφή στη ζωή της ίδιας και της πεντάχρονης κόρης της που προξενείται.

Η προσφυγή θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες αφού πρώτα υπάρξει σχετική εισαγγελική πρόταση. Ελπίζω αποκλειστικό κριτήριο να είναι τα – ανύπαρκτα για την εντολίδα μου – στοιχεία της δικογραφίας και όχι την περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Αλλωστε η τελευταία έχει υποχωρήσει σημαντικά αφού όλες αυτές τις ημέρες δεν υπήρξε κάποιος από την κυβέρνηση η την αστυνομία για να διαψεύσει όσα έχω καταγγείλει. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση αρχίζει να σιωπά καθώς έρχεται αντιμέτωπη με την πραγματικότητα που αναδύεται πλέον από τα στεγανά, αφού όμως επί ένα μήνα έχει τροφοδοτήσει την κοινή γνώμη με το ότι «ταυτοποιήθηκε μια γυναίκα», είδηση ψευδής που μέχρι πριν μια εβδομάδα μονοπωλούσε τα Μ.Μ.Ε, διαμόρφωσε κλίμα και φυσικά άσκησε την αντίστοιχη πίεση στους αρμόδιους εισαγγελείς και δικαστές. Είμαι βέβαιος ότι η επόμενη κυβερνητική τοποθέτηση για το θέμα θα αποθέτει όπως συνήθως την αρμοδιότητα – και βέβαια την ευθύνη – στην «ανεξάρτητη δικαιοσύνη». Αλλά ούτως η άλλως η τελευταία καλείται όντως να αναλάβει τις ευθύνες της. Ας ελπίζουμε να γίνει όσο το δυνατό συντομώτερα.

Εως τότε η κατηγορούμενη έχει μεταχθεί στον Κορυδαλλό έχοντας ως πρόσθετο δείγμα της κρατικής περιποίησης τα εξανθήματα από τους κοριούς στα κρατητήρια της Γ.Α.Δ.Α. Οφείλω να εξάρω τη σπάνια ευγένεια των αστυνομικών του κρατητηρίου, που την μετέφεραν αμέσως στο νοσοκομείο Συγγρού για την απαραίτητη διάγνωση και φαρμακευτική αγωγή. Αλλά αυτό δεν αναιρεί τη ντροπή για τους κοριούς στο κρατητήριο της Γ.Α.Δ.Α., όπως και στο Α.Τ. Ομόνοιας πρόσφατα. Οσοι επαίρονται για τη φιλοδοξία να νικήσουν τους καρχαρίες και τις τίγρεις, ας τα καταφέρουν πρώτα με τους κοριούς».

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