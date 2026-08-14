Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 59χρονος για τους εμπρησμούς στη Σίνδο

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Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (14/8), μετά την απολογία του, ο 59χρονος ο οποίος συνελήφθη για την πρόκληση πυρκαγιών στην περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης.

Κατηγορείται για εμπρησμό εκ προθέσεως από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και για άνθρωπο, κατ’ εξακολούθηση. Η δράση του έχει καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Η απολογία του κράτησε μία ώρα στον 2ο Τακτικό ανακριτή, ενώ ο κατηγορούμενος δεν είχε δικηγόρο και ορίστηκε από την εισαγγελία Θεσσαλονίκης.

Επανέλαβε ότι από βλακεία έβαλε τις φωτιές όντας πιεσμένος από τη δουλειά του, ενώ σε μία από αυτές, όπως είπε, είχε πιει και δύο ποτήρια κρασί και δεν είχε πλήρη συναίσθηση του τι έκανε.

Όταν ο ανακριτής τον ρώτησε αν από την πίεση της δουλειάς σου και όντως από βλακεία έβαλε έξι φωτιές, ο ίδιος δεν είχε τι να απαντήσει, απλά κούνησε το κεφάλι του.

Στη συνέχεια βρέθηκε έξω από το γραφείο του εισαγγελέα, και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακίστηκε.

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