Συγκλονίζει ο οδηγός της μοτοσικλέτας που «ξέφυγε» από το βυτιοφόρο: Τη γλίτωσα την τελευταία στιγμή (Video)

Takeaways by to pontiki AI Ο οδηγός μοτοσικλέτας περιέγραψε την επικίνδυνη προσπέραση βυτιοφόρου που σημειώθηκε στις 10 Αυγούστου στη λίμνη Πλαστήρα, αναφέροντας ότι απέφυγε τη σύγκρουση χάρη στα αντανακλαστικά του.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα που έφερε ο 25χρονος αναβάτης, ο οποίος ανέβασε το υλικό στο διαδίκτυο.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα και εντόπισαν τον οδηγό του βυτιοφόρου στη Θεσσαλονίκη.

Ο οδηγός του φορτηγού προσήχθη και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ παράλληλα βεβαιώνονται οι προβλεπόμενες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

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Για τις στιγμές τρόμου που έζησε, ευτυχώς χωρίς να πάθει κάτι, μίλησε ο οδηγός της μοτοσικλέτας που ήρθε αντιμέτωπος με την επικίνδυνη προσπέραση βυτιοφόρου, στις 10ης Αυγούστου στη λίμνη Πλαστήρα.

«Απέφυγα μηχανικά απέφυγα το βυτιοφόρο»

Μιλώντας στο Mega περιέγραψε το περιστατικό λέγοντας: «Πραγματικά προσπάθησα να μείνω όσο περισσότερο γίνεται ψύχραιμος. Δηλαδή δεν πολυκατάλαβα κιόλας τι έγινε εκείνη τη στιγμή. Μηχανικά τελείως απέφυγα το βυτιοφόρο. Μετά, όταν γύρισα στο σπίτι μου, είδα το υλικό από την κάμερα. Κατάλαβα πως, πως τη γλύτωσα τελευταία στιγμή. Δεν μου έχει τύχει να κινδυνέψω πραγματικά τελευταία στιγμή σε τέτοιο βαθμό. Πρώτη φορά και ελπίζω να μη μου ξανατύχει. Ήταν δύσκολο η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι όχι, δεν είχε καμία ορατότητα γιατί εγώ σήμερα είναι Παρασκευή, χθες Πέμπτη ξαναπέρασα από το σημείο και μπήκα λίγο στη θέση από το βυτιοφόρο και πραγματικά δεν είχε για κανένα λόγο καμία ορατότητα. Με είδε τελευταία στιγμή πιστεύω. Ακόμα και για τη θέση που είχε ως οδηγός που είναι πιο ψηλά σαν όχημα πιστεύω δε με είχε δει. Αλλά πάλι καλά. Όλα καλά», είπε αρχικά ο 25χρονος.

«Η αλήθεια είναι ο δρόμος εκεί δεν έχει κάποια σήμανση συγκεκριμένη για το όριο ταχύτητας. Είναι όσο, είναι από τον ΚΟΚ σε επαρχιακό οδικό δίκτυο. Η αλήθεια είναι ότι στιγμιαία στο κοντέρ φαίνεται να έχω αναπτύξει μέχρι και εκατό χιλιόμετρα στιγμιαία. Τώρα ο μέσος όρος ταχύτητάς μου νομίζω ήταν 80-85 χλμ. Μέσα στη στροφή τον αντιλήφθηκα», συνέχισε.

«Δεν το κάνω σε κάθε διαδρομή. Υπήρχε λόγος. Εγώ ασχολούμαι ερασιτεχνικά με το YouTube. Είχα βγει με σκοπό να κάνω ένα βιντεάκι, να το ανεβάσω έπειτα στο YouTube, γι’ αυτό και έτυχε να έχω και την κάμερα και το μικρόφωνο μέσα από το κράνος μου και να φαίνεται, να ακούγεται και η φωνή μου. Ήταν καθαρά θέμα τύχης και ο λόγος που το ανέβασα ήταν κυρίως για άμα μπορώ να το πω εκπαιδευτικούς λόγους. Να δει λίγο ο κόσμος τι κίνδυνος υπάρχει στο δρόμο. Μια λίγο να προσέξουν περισσότερο. Εγώ ούτε κάποια μήνυση έκανα στον οδηγό. Καλώς ή κακώς δεν έκανα κάτι. Δυστυχώς, άμα ήμουν με αυτοκίνητο θα ήταν σίγουρη η μετωπική σύγκρουση 100%. Δεν υπήρχε χώρος, δεν μπορούσα να χωρέσω εκεί που χώρεσα τώρα», κατέληξε.

Προσήχθη ο οδηγός του βυτιοφόρου

Οι Αρχές εντόπισαν τον οδηγό του βυτιοφόρου, ο οποίος προσήχθη.

«Με αφορμή βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφει οδηγό βυτιοφόρου να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση, εισερχόμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο διερχόμενο μοτοσικλετιστή, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα, καθώς αρχικά δεν ήταν γνωστός ο τόπος του περιστατικού.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα, ενώ ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βυτιοφόρου, ο οποίος εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και έχει προσαχθεί στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σύμφωνα με το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα, ενώ βεβαιώνονται και οι προβλεπόμενες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», αναφέρει η Αστυνομία σε σχετική ανακοίνωσή της.

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