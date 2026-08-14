Μπαράζ συλλήψεων για παράνομη κατάληψη αιγιαλού σε Σκόπελο και Σκιάθο

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Στο στόχαστρο των αστυνομικών αρχών βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στις Βόρειες Σποράδες, με τις συλλήψεις για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων σε αιγιαλό και παραλία να είναι συνεχείς.
Ειδικότερα, το μεσημέρι της Τετάρτης 12 Αυγούστου, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σκοπέλου προχώρησαν στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα, ο οποίος εκτελούσε χρέη προσωρινά υπευθύνου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, αναζητούνται στο πλαίσιο του αυτοφώρου οι δύο ημεδαποί νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης.
Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο σημείο, διαπιστώθηκαν οι εξής παραβάσεις:
Η δραστηριότητα των αρχών συνεχίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης 13 Αυγούστου στη Σκιάθο. Αστυνομικοί του Σταθμού Τουριστικής Αστυνομίας συνέλαβαν έναν ημεδαπό ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Όπως διαπιστώθηκε κατά τον αστυνομικό έλεγχο, ο ιδιοκτήτης είχε αναπτύξει τραπέζια και καθίσματα περιμετρικά του καταστήματος, καταλαμβάνοντας τμήμα του αιγιαλού και της παραλίας καθ’ υπέρβαση της αδειοδοτημένης έκτασης.
Όπως επισημαίνει η Ελληνική Αστυνομία, οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για τη διασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας και την πάταξη της αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων σε αιγιαλό και παραλίες.
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