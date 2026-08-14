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14.08.2026 13:19

Μπαράζ συλλήψεων για παράνομη κατάληψη αιγιαλού σε Σκόπελο και Σκιάθο

14.08.2026 13:19
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Στο στόχαστρο των αστυνομικών αρχών βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στις Βόρειες Σποράδες, με τις συλλήψεις για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων σε αιγιαλό και παραλία να είναι συνεχείς.

Χειροπέδες σε προσωρινά υπεύθυνο στη Σκόπελο

Ειδικότερα, το μεσημέρι της Τετάρτης 12 Αυγούστου, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σκοπέλου προχώρησαν στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα, ο οποίος εκτελούσε χρέη προσωρινά υπευθύνου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, αναζητούνται στο πλαίσιο του αυτοφώρου οι δύο ημεδαποί νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης.

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο σημείο, διαπιστώθηκαν οι εξής παραβάσεις:

  • Αυθαίρετη καντίνα: Είχε τοποθετηθεί καντίνα στον παραχωρηθέντα χώρο του αιγιαλού, ακριβώς δίπλα σε άλλη καντίνα η οποία είχε σφραγιστεί από τις αρχές σε προγενέστερο χρόνο.
  • Υπέρβαση παραχώρησης: Είχαν αναπτυχθεί ομπρέλες και ξαπλώστρες, καταλαμβάνοντας έκταση του αιγιαλού μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη.
  • Κατάληψη μη παραχωρημένου χώρου: Σε ζώνη που δεν είχε παραχωρηθεί, εντοπίστηκαν τσιμεντένιες βάσεις με μεταλλικούς στύλους και καπέλα ομπρελών, καθώς και στοιβαγμένες ξαπλώστρες.

Νέα σύλληψη στη Σκιάθο για τραπεζοκαθίσματα

Η δραστηριότητα των αρχών συνεχίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης 13 Αυγούστου στη Σκιάθο. Αστυνομικοί του Σταθμού Τουριστικής Αστυνομίας συνέλαβαν έναν ημεδαπό ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Όπως διαπιστώθηκε κατά τον αστυνομικό έλεγχο, ο ιδιοκτήτης είχε αναπτύξει τραπέζια και καθίσματα περιμετρικά του καταστήματος, καταλαμβάνοντας τμήμα του αιγιαλού και της παραλίας καθ’ υπέρβαση της αδειοδοτημένης έκτασης.

Εντατικοί έλεγχοι από την ΕΛ.ΑΣ.

Όπως επισημαίνει η Ελληνική Αστυνομία, οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για τη διασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας και την πάταξη της αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων σε αιγιαλό και παραλίες.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.08.2026 16:32
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