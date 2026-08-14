Φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής: Χωρίς ενιαίο μέτωπο, μάχη με διάσπαρτες εστίες σε δύσβατες χαράδρες – Τι αναφέρει το υπουργείο Κλιματικής κρίσης (Videos/Photos)

Takeaways by to pontiki AI Η πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο, ενώ η εξασθένηση των ανέμων διευκολύνει το έργο των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι αρχές συνεχίζουν την κατάσβεση διάσπαρτων εστιών σε δύσβατες περιοχές, έχοντας προχωρήσει στην εκκένωση εκατοντάδων πολιτών και επισκεπτών μέσω θαλάσσης και ξηράς.

Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, υποδομές και στον βιολογικό καθαρισμό της περιοχής, ενώ καταγράφηκαν και τραυματισμοί δύο πυροσβεστών.

Συνολικά 481 άτομα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια με πλωτά μέσα, ενώ η Πυροσβεστική παραμένει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής λόγω των συνεχιζόμενων κινδύνων για την εκδήλωση νέων πυρκαγιών.

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Σαφώς βελτιωμένη είναι το πρωί της Παρασκευής η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής, καθώς δεν υπάρχει πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν, ωστόσο, τη μάχη με διάσπαρτες εστίες μέσα στην καμένη έκταση, κυρίως σε δύσβατες χαράδρες, ενώ η σημαντική εξασθένηση των ανέμων διευκολύνει πλέον το έργο της κατάσβεσης.

Η ενημέρωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης

Σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, στη Σίβηρη, όπου εξελίχθηκε το σοβαρότερο περιστατικό από τις 40 δασικές πυρκαγιές που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το Πυροσβεστικό Σώμα, η ολονύχτια επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων είχε πολύ καλά αποτελέσματα και σήμερα το πρωί η εικόνα είναι σημαντικά βελτιωμένη.

Αυτή την ώρα πραγματοποιούνται διαβροχές και αντιμετωπίζονται τυχόν μικρές εστίες, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα ενόψει της σημαντικής ενίσχυσης των ανέμων που αναμένεται από το μεσημέρι. Ιδιαίτερη σημασία έχει η αποτύπωση της έκτασης της χθεσινής πυρκαγιάς. Η συνολική έκταση της Κασσάνδρας, του πρώτου «ποδιού» της Χαλκιδικής, είναι περίπου 334.000 στρέμματα. Η πραγματική καμένη έκταση εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα.

Πρόκειται, δηλαδή, για έκταση που αντιστοιχεί σε περίπου 1% της συνολικής έκτασης της Κασσάνδρας. Για λόγους σύγκρισης, η μεγάλη πυρκαγιά του 2006 είχε κάψει περίπου 77.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν το ένα τέταρτο της Κασσάνδρας. Η χθεσινή επιχείρηση είχε επιπλέον αυξημένο βαθμό δυσκολίας, καθώς η πυρκαγιά εκδηλώθηκε και κινήθηκε σε ένα ιδιαίτερα δομημένο τμήμα της Χαλκιδικής, με κατοικίες, τουριστικές εγκαταστάσεις και αυξημένη παρουσία πολιτών αυτή την περίοδο.

Ως εκ τούτου, βασική επιχειρησιακή προτεραιότητα ήταν εξαρχής η προστασία της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών, παράλληλα με την προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Για το λόγο αυτό και εκδόθηκαν αρχικά ένα ενημερωτικό και στη συνέχεια τρία μηνύματα απομάκρυνσης από το 112, ενώ μεταφέρθηκαν με πλωτά μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού και ιδιωτών 446 άτομα σε ασφαλές σημείο.

Μεγάλες καταστροφές σε κατοικίες και υποδομές

Η πυρκαγιά άφησε πίσω της σοβαρές ζημιές σε υποδομές και κατοικίες, καθώς και ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή, μετατρέποντας σε στάχτη τμήματα της Κασσάνδρας.

Εκατοντάδες πολίτες και επισκέπτες κινδύνευσαν κατά τη διάρκεια των εκκενώσεων, με μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσής τους ακόμη και διά θαλάσσης από παραλίες της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, έχουν καεί εξοχικές κατοικίες κοντά στον βιολογικό καθαρισμό της Σίβηρης, ενώ οι εγκαταστάσεις του βιολογικού έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Παράλληλα, εκκενώθηκε ξενοδοχείο στη Φούρκα, στο οποίο διέμεναν παιδιά από την Ουκρανία.

Εκτεταμένες ζημιές καταγράφηκαν και στο θέατρο της Σίβηρης, καθώς οι φλόγες πέρασαν από την περιοχή.

Ολονύχτια μάχη με τις διάσπαρτες εστίες

Οι πυροσβέστες συνέχισαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας τις προσπάθειες για τον περιορισμό των ενεργών εστιών και την αποτροπή μεγάλων αναζωπυρώσεων.

Η εικόνα χαρακτηρίζεται πλέον σαφώς καλύτερη, καθώς δεν υφίσταται ενιαίο μέτωπο. Ενεργά σημεία, ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν μέσα στην καμένη έκταση, ορισμένα σε δύσβατες χαράδρες, όπου απαιτείται επίμονη δουλειά από τις επίγειες δυνάμεις.

Καθοριστική είναι και η υποχώρηση της έντασης των ανέμων, οι οποίοι την Πέμπτη δυσχέραναν σημαντικά τις επιχειρήσεις και συνέβαλαν στη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς.

Από το βράδυ της Πέμπτης η Πυροσβεστική είχε ενισχύσει τα πεζοπόρα τμήματα, ώστε να επιχειρούν οργανωμένα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στα διάσπαρτα μέτωπα.

«Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν περιμετρικά της περιοχής, ενώ καταφθάνουν επιπλέον ενισχύσεις από όλες τις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων της Επικράτειας που θα επιχειρούν κατά τη διάρκεια της νύχτας», είχε αναφέρει ο διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, σε έκτακτη ενημέρωση από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων.

27 πυροσβέστες και ενισχύσεις από τη Μολδαβία

Στο πεδίο είχαν αναπτυχθεί 227 πυροσβέστες, με 13 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από τις ΕΜΟΔΕ της Επικράτειας και 57 οχήματα.

Στις δυνάμεις περιλαμβάνονταν και 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα από τη Μολδαβία, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασσάνδρας.

Δύο ακόμη μηχανήματα έργου διατέθηκαν από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ), με αποστολή τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία.

Για τις απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παραμένουν σε διασπορά δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ το ΕΚΑΒ έχει διαθέσει έξι ασθενοφόρα, μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, δύο οχήματα μικρού όγκου και τρεις μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης, με διασώστες και ιατρικό προσωπικό.

Τέσσερα μηνύματα από το 112

Όπως είχε επισημάνει ο κ. Βαθρακογιάννης στην έκτακτη ενημέρωση για τις πυρκαγιές που αντιμετώπισε την Πέμπτη η Πυροσβεστική σε όλη τη χώρα, «το σημαντικότερο συμβάν που εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι, σε δασική περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής».

Η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και, όπως εξήγησε, «κρίθηκε απαραίτητη η έκδοση τεσσάρων μηνυμάτων από το 112 για την ενημέρωση και κυρίως για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η κινητοποίηση όλων των φορέων ήταν άμεση σε στεριά και θάλασσα».

Για τη διευκόλυνση των οδικών μετακινήσεων αναπτύχθηκαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ, ενώ δυνάμεις του ΕΚΑΒ περιπολούσαν στην ευρύτερη περιοχή με έξι ασθενοφόρα, μία Κινητή Ιατρική Μονάδα και τρεις μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης, με διασώστες και ιατρικό προσωπικό.

481 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με πλωτά μέσα

Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών και επισκεπτών από την περιοχή που απειλήθηκε από τις φλόγες.

Με πλωτά μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού, καθώς και με ιδιωτικά σκάφη, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια συνολικά 481 άνθρωποι.

Από αυτούς, 285 μεταφέρθηκαν στην παραλία Σάνη, ενώ άλλοι 196 επιβιβάστηκαν στο πλοίο «SPEED RUNNER JET», το οποίο είχε πλεύσει από νωρίς στην περιοχή προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση.

Πολλοί κατέβηκαν στην παραλία, καθώς αισθάνονταν περισσότερο ασφαλείς κοντά στο νερό.

Δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για τον συνολικό αριθμό των κατοικιών που έχουν καταστραφεί.

Σύμφωνα με το OPEN, ένας πυροσβέστης φαίνεται να τραυματίστηκε από τη μεγάλη φωτιά που καίει στην περιοχή, και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου από το ΕΚΑΒ με κάκωση κάτω άκρου. Ακόμη ένας πυροσβέστης διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας με αναπνευστικά προβλήματα.

Ένα σπίτι παραδόθηκε στις φλόγες, με τους ιδιοκτήτες να προλαβαίνουν να εκκενώσουν την οικία. Με δάκρυα στα μάτια, ζευγάρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής, μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ δηλώνοντας πως το σπίτι τους κάηκε και πως έχασε τα πάντα. Συγκλονισμένοι και οι δύο, με το τετράποδό τους, είπαν πως το σπίτι τους έχει καταστραφεί, ενώ κατάφεραν να σώσουν μόνο ένα από τα σκυλιά τους από τις πύρινες φλόγες.

Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πυροσβεστική

Παρά τη βελτίωση στη Σίβηρη, η Πυροσβεστική παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες εξακολουθούν να δημιουργούν υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών.

Ο κ. Βαθρακογιάννης είχε προειδοποιήσει από το βράδυ της Πέμπτης για εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες εξαιτίας των πολύ ισχυρών και κατά περιόδους θυελλωδών ανέμων.

Για τον λόγο αυτό, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Πυροσβεστικής προβλέπει ότι οι περιοχές που βρίσκονται στην Κατηγορία Κινδύνου 4 θα αντιμετωπίζονται με την ίδια αυξημένη ετοιμότητα που προβλέπεται για τις περιοχές της Κατηγορίας 5.

Το σύνολο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής, με αυξημένες περιπολίες και διασπορά δυνάμεων στις περιοχές υψηλού κινδύνου.

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