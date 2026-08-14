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Βασίλης Κεχαγιάς ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

14.08.2026 07:00

Podcast – Αρχαία Έφεσος, πρωτεύουσα της Μικράς Ασίας στο εμπόριο και στον πολιτισμό

14.08.2026 07:00
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Αναχωρώντας από τη Σμύρνη, και να θέλεις να ξεφύγεις από τις ελληνικές μνήμες, φθάνεις στην Έφεσο, με εντονότερο άρωμα ελληνικού και ρωμαϊκού πολιτισμού, τούτη τη φορά.

Είναι από τις πλέον διατηρημένες αρχαίες πόλεις και με δεδομένο τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο εμπόριο και στον πολιτισμό της Μικράς Ασίας, αντιλαμβάνεσαι γρήγορα το μέγεθος των οικονομικών συναλλαγών, αλλά και τη μέριμνα για τη σοφία και την αισθητική.

Την πρώτη την αποδεικνύει η βιβλιοθήκη του Κέλσου, η δεύτερη αναβλύζει από τα απομείναντα αίθρια των ρωμαϊκών κατοικιών των πλουσίων.

Όπως και να ‘χει αποτέλεσε την έδρα του ενός από τα επτά θαύματα της αρχαιότητας, του ναού της Αρτέμιδας. Δεν σώζεται ούτε ένα λιθαράκι, αλλά οι πληροφορίες βοηθούν να τον οικοδομήσουμε με τη φαντασία μας στο ταξίδι.


Κι άλλα πολλά μαρτυρούν το μεγαλείο της Εφέσου, πριν απ’ όλα το ρωμαϊκό θέατρο των 25.000 θέσεων, κτισμένο πάνω σε ελληνική βάση.

Πιπεράτες ιστορίες προδίδουν τα ήθη της εποχής, που αφορούν σε οίκους ανοχής, στο αποχετευτικό σύστημα και στο πάρκιγκ ζώων.

Ήταν πάντα στην πολιτιστική πρωτοπορία η Έφεσος κι αυτό εντυπωσιάζει περισσότερο όταν νιώσεις να ζεις στους δρόμους της, με την τρισδιάστατη αναπαράσταση του μουσείου υποδοχής.

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