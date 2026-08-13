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PODCASTS

Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

13.08.2026 06:45

Podcast – Θοδωρής Γκόνης: «Για την επιτυχία ενός φεστιβάλ απαιτούνται καλοί συνεργάτες και κλειστά αυτιά»

13.08.2026 06:45
PODCAST GONIS SITE 13.08

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Με ένα σπουδαίο πρόγραμμα επιστρέφει για τρίτη χρονιά το Φεστιβάλ Ακροναυπλίας του Δήμου Ναυπλιέων, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Θοδωρή Γκόνη, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ενός από τους πλέον ξεχωριστούς και ανερχόμενους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας. Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Από τις 26 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου, το Ναύπλιο μεταμορφώνεται σε μια μεγάλη σκηνή ζωντανής πνευματικής και λαϊκής ιστορίας, όπου η καλλιτεχνική δημιουργία συνομιλεί με τη μνήμη, την παράδοση και την ιστορική ταυτότητα του τόπου.

Σπουδαίοι καλλιτέχνες, μουσικοί, ηθοποιοί, συγγραφείς, πανεπιστημιακοί και νέοι δημιουργοί συναντιούνται σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με πρωτότυπες παραγωγές και ειδικά σχεδιασμένες δράσεις, που ξεδιπλώνονται σε εμβληματικούς χώρους, από την παραλία των Ιρίων και την Πλατεία Εθνοσυνελεύσεως έως το Θέατρο της Ακροναυπλίας, το Μπούρτζι και τη συνοικία των Ρώσικων. Με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας, το 3ο Φεστιβάλ Ακροναυπλίας αναδεικνύει τη δύναμη της τέχνης να φωτίζει την ιστορία, να αφυπνίζει τη συλλογική μνήμη και να μετατρέπει τον τόπο σε πεδίο δημιουργίας, διαλόγου και βαθιάς πνευματικής εμπειρίας.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής αναφέρθηκε λεπτομερώς σε όλες τις δράσεις του φεστιβάλ και τους συμμετέχοντες σε αυτό, παρουσιάζοντας έτσι αναλυτικά όλο το πρόγραμμα. Ακόμη, τόνισε ότι το φεστιβάλ αυτό έχει τοπική καλλιέργεια, αλλά συνομιλεί οικουμενικά. Ένα φεστιβάλ που αφηγείται ιστορίες, γεννά συγκινήσεις και προσκαλεί το κοινό να βιώσει το Ναύπλιο με όλες τις αισθήσεις.

Την αφίσα του Φεστιβάλ Ακροναυπλίας ζωγράφισε ψηφιακά και φέτος ο σκιτσογράφος και εικαστικός Δημήτρης Χαντζόπουλος.

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ΠΕΜΠΤΗ 13.08.2026 08:52
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