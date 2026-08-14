Ο Τραμπ γυρίζει την πλάτη στον Νετανιάχου – «Ο Μπίμπι είναι ο χειρότερος εχθρός του εαυτού του»

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Όταν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν στο Οβάλ Γραφείο πριν από δύο εβδομάδες, ο πρόεδρος ρώτησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό πώς τα πάει στις δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.

Ο Νετανιάχου σταμάτησε. Τότε ένας από τους συμβούλους του παρενέβη: «Κύριε Πρόεδρε, κερδίζει», είπε ο βοηθός, σύμφωνα με το Axios που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο που γνωρίζει τη συνομιλία.

Ωστόσο, ο Νετανιάχου δεν κερδίζει. Και μέχρι στιγμής, ο Τραμπ δεν του έχει δώσει την υποστήριξη στην οποία ελπίζει, παρά το γεγονός ότι τον έχουν ρωτήσει επανειλημμένα δημοσιογράφοι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φυσικά θα μπορούσε ακόμα να αλλάξει γνώμη. Αλλά με μόλις 75 ημέρες να απομένουν μέχρι τις εκλογές, ο χρόνος για τον Νετανιάχου πιέζει.

Ο τρέχων συνασπισμός του Νετανιάχου έχει 49 έως 53 έδρες στις δημοσκοπήσεις — πολύ λιγότερες από τις 68 έδρες που κατέχει σήμερα και τις 61 που απαιτούνται για την ορκωμοσία κυβέρνησης.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης του Ισραήλ, από την άλλη πλευρά, έχουν 67 έως 70 έδρες. Ο κύριος αντίπαλος του Νετανιάχου, ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Γκάντι Άιζενκοτ , έχει καλύτερα ποσοστά στις περισσότερες δημοσκοπήσεις.

, έχει καλύτερα ποσοστά στις περισσότερες δημοσκοπήσεις. Αλλά ο Νετανιάχου δεν χρειάζεται απαραίτητα να κερδίσει. Απλώς χρειάζεται να μην χάσει .

. Η κύρια προσπάθειά του αυτή τη στιγμή είναι να εξασφαλίσει αρκετές ψήφους ώστε να αποτρέψει τους αντιπάλους του από το να ορκιστούν σε κυβέρνηση χωρίς την υποστήριξη των αραβο-ισραηλινών κομμάτων.

Αν καταφέρει να το κάνει αυτό και καμία από τις δύο πλευρές δεν καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση, ο Νετανιάχου θα παραμείνει ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός για αρκετούς ακόμη μήνες μέχρι να διεξαχθούν νέες εκλογές.

μέχρι να διεξαχθούν νέες εκλογές. Αυτή τη στιγμή, αυτό είναι ένα ρεαλιστικό ενδεχόμενο.

Τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου στο Ιράν, ορισμένοι από τους στενούς συμβούλους του Τραμπ ήταν βέβαιοι ότι θα υποστήριζε τον Νετανιάχου.

Εκείνη την εποχή, ο Τραμπ υποστήριζε σθεναρά την απονομή χάριτος στον Νετανιάχου για να τερματιστεί η δίκη του για διαφθορά.

για να τερματιστεί η δίκη του για διαφθορά. Αλλά καθώς ο καιρός περνούσε και ο πόλεμος βάλτωνε, οι στόχοι της εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ και του Νετανιάχου – και τα εγχώρια πολιτικά τους συμφέροντα – άρχισαν να αποκλίνουν .

. Όλο και μεγαλύτερο ρήγμα έχει ανοίξει ανάμεσά τους τους τελευταίους τρεις μήνες — όχι μόνο για το Ιράν, αλλά και για τον Λίβανο και τη Γάζα .

. Δύο ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ενώ ο Τραμπ συμπαθεί τον Νετανιάχου σε προσωπικό επίπεδο, έχει απογοητευτεί από τις αποφάσεις και τις πολιτικές του.

«Ο Μπίμπι είναι ο χειρότερος εχθρός του εαυτού του», είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με δύο άτομα που μίλησαν πρόσφατα με τον πρόεδρο για τον Νετανιάχου.

Το τελευταίο επεισόδιο που επιδείνωσε τις σχέσεις τους ήταν η δημόσια απόρριψη από τον Νετανιάχου του σχεδίου του Συμβουλίου Ειρήνης της Γάζας για τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος θεώρησε την δήλωση του Νετανιάχου την Κυριακή ως πολιτική κίνηση ενόψει των εκλογών και όχι απαραίτητα ως πολιτική διακήρυξη.

«Κατανοούμε τις πολιτικές ανάγκες του Μπίμπι. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό, εφόσον συνεχίζει να κάνει ό,τι του ζητάμε — ειδικά όσον αφορά τον περιορισμό των επιθέσεων στη Γάζα», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Νετανιάχου μίλησε τηλεφωνικά με τον απεσταλμένο του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και υποσχέθηκε να δώσει μια ευκαιρία στο σχέδιο του Συμβουλίου Ειρήνης, παρά τον σκεπτικισμό του. Υποσχέθηκε επίσης να περιορίσει τις επιθέσεις στη Γάζα, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία αποστρατιωτικοποίησης, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Έκτοτε, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει πολύ λιγότερες επιθέσεις στη Γάζα και οι Ισραηλινές Άμυνες υποχώρησαν στην Κίτρινη Γραμμή — όπου υποτίθεται ότι θα αναπτύσσονταν βάσει της συμφωνίας.

Ο Κούσνερ σχεδιάζει ένα ταξίδι στο Ισραήλ την επόμενη εβδομάδα για να συναντηθεί με τον Νετανιάχου και άλλους αξιωματούχους και να συζητήσει το σχέδιο για τη Γάζα, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Αρκετοί πολιτικοί αντίπαλοι του Νετανιάχου — συμπεριλαμβανομένου του Άιζενκοτ και των πρώην πρωθυπουργών Ναφτάλι Μπένετ και Γιαΐρ Λαπίντ — έχουν εκφράσει την ανησυχία τους ότι ο Τραμπ θα υποστηρίξει τον νυν ηγέτη, δήλωσαν δύο από τους βοηθούς τους στο Axios.

Σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν την προσέγγιση, αυτά τα στελέχη της αντιπολίτευσης μετέδιδαν μηνύματα στον Τραμπ και τους βοηθούς του μέσω κοινών φίλων, δωρητών και άλλων πολιτικών συμμάχων, προτρέποντας τον πρόεδρο να παραμείνει ουδέτερος.

Ένας πρώην Αμερικανός αξιωματούχος που ενημερώθηκε για την κατάσταση ισχυρίστηκε ότι η αδυναμία του Νετανιάχου στις δημοσκοπήσεις έχει αποτρέψει τον Τραμπ από το να εμπλακεί.

Ο Τραμπ ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στο Ισραήλ, αλλά η θέση του έχει διαβρωθεί τους τελευταίους τρεις μήνες λόγω της συμφωνίας που υπέγραψε με το Ιράν και της απόφασής του να αποσυρθεί από τον πόλεμο μετά την παραβίαση της συμφωνίας. Οι Ισραηλινοί έχουν επίσης εκφραστεί δυσαρεστημένοι με τους περιορισμούς που έχει θέσει ο Τραμπ στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Ιράν, τη Γάζα, τη Συρία και τον Λίβανο.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τέσσερις φορές τις τελευταίες εβδομάδες αν υποστηρίζει τον Νετανιάχου. Κάθε φορά, δεν δήλωσε ρητά την υποστήριξή του.

«Υπάρχει κάποιος στο Ισραήλ καλύτερος από αυτόν για να κάνει τη δουλειά;» ρώτησε ο ραδιοφωνικός παραγωγός Χιου Χιούιτ τον Τραμπ τον Ιούλιο. Ο πρόεδρος απέφυγε να απαντήσει. «Λοιπόν, δεν γνωρίζω τους περισσότερους από αυτούς. Γνωρίζω μερικούς από αυτούς, προφανώς, αλλά δεν γνωρίζω τους περισσότερους από αυτούς», είπε, αναφερόμενος στους αντιπάλους του Νετανιάχου.

Σε αρκετές πρόσφατες συνεντεύξεις, ο Τραμπ επαίνεσε τον Νετανιάχου ως «σπουδαίο πρωθυπουργό εν καιρώ πολέμου», αλλά κάθε φορά αναφερόταν σε αυτόν σε παρελθοντικό χρόνο.

Ενώ Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Τραμπ έθεσε το ζήτημα της χάριτος κατ’ ιδίαν κατά την τελευταία του συνάντηση με τον Νετανιάχου, ο πρόεδρος δεν έχει μιλήσει δημόσια γι’ αυτό εδώ και μήνες.

Οι ισραηλινές εκλογές είναι κρίσιμες για την ατζέντα του Τραμπ στη Μέση Ανατολή κατά τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του, ειδικά με την κρίση του Ιράν σε ένα αδιέξοδο τύπου «χωρίς συμφωνία, χωρίς πόλεμο».

Ο Τραμπ θέλει επίσης να προωθήσει το ειρηνευτικό του σχέδιο για τη Γάζα, να σημειώσει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, να επιτύχει μια συμφωνία ασφαλείας μεταξύ Ισραήλ και Συρίας και, το πιο σημαντικό, να μεσολαβήσει για μια ιστορική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας.

Ο Τραμπ και η ομάδα του έχουν τραυματιστεί ψυχολογικά από την πολιτική κρίση του 2019 στο Ισραήλ, η οποία οδήγησε σε τρεις συνεχόμενες εκλογές και είχε ως αποτέλεσμα μια χαμένη χρονιά διπλωματίας στη Μέση Ανατολή.

Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος δεν θα επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος και δεν θα επιτρέψει στην εσωτερική πολιτική σκηνή του Ισραήλ να διατηρήσει την περιφερειακή του ατζέντα.

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