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14.08.2026 16:52

Φιάσκο στη Γαλλία: Δικαστικό μπλόκο στην απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

14.08.2026 16:52
social-media

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Το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας μπλόκαρε σήμερα το μέτρο της απαγόρευσης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, κρίνοντας ότι το συνιστά «δυσανάλογη παραβίαση» της ελευθερίας της έκφρασης.

Το Συμβούλιο έκρινε ότι το Άρθρο 1 του νόμου που αποσκοπεί στην προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους που ενέχει η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης «συνιστά παραβίαση που δεν είναι ούτε κατάλληλη, ούτε απαραίτητη ούτε αναλογική» για την ελευθερία της έκφρασης και της επικοινωνίας των ατόμων κάτω των 15 ετών.

Το Συνταγματικό Συμβούλιο, το οποίο εξέτασε μόνο το Άρθρο 1, δεν αποφάνθηκε για την απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων στα λύκεια από την 1η Σεπτεμβρίου, η οποία περιλαμβάνεται στην ίδια νομοθεσία.

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