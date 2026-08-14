Μετά το «φιάσκο» ξαναγράφει τον νόμο ο Μακρόν για τα social media – Δικαστικό «μπλόκο» στην απαγόρευση για τους ανήλικους

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Το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας μπλόκαρε σήμερα το μέτρο της απαγόρευσης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, κρίνοντας ότι συνιστά «δυσανάλογη παραβίαση» της ελευθερίας της έκφρασης.

Σε άμεση αντίδραση της γαλλικής προεδρίας, το Ελιζέ ανακοίνωσε ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέθεσε στον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να «εργαστεί» για να επανεπεξεργαστεί τον νόμο ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες του Συνταγματικού Συμβουλίου. Ο πρωθυπουργός θα πρέπει να εργαστεί «το συντομότερο δυνατό» πάνω σε ένα σχέδιο «λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Συνταγματικού Συμβουλίου καθώς και το ευρωπαϊκό πλαίσιο», τόνισε η προεδρία, προσθέτοντας ότι η «αποφασιστικότητα» του προέδρου να ολοκληρώσει αυτή τη μεταρρύθμιση «μέχρι την άνοιξη του 2027 παραμένει απόλυτη».

Την άνοιξη του 2027 η Γαλλία θα διεξαγάγει προεδρικές εκλογές και ο Μακρόν δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία.

Ο νόμος αυτός ως έχει, μια μακροχρόνια προεδρική δέσμευση και εμβληματική πριν από το τέλος της προεδρίας Μακρόν, εγκρίθηκε από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση αλλά συναντά τώρα την απόρριψη από το Συνταγματικό Συμβούλιο.

Στα τέλη Ιουλίου, σοσιαλιστές και ακροαριστεροί βουλευτές προσέφυγαν στο Συνταγματικό Συμβούλιο σχετικά με το Άρθρο 1 του νόμου που αποσκοπεί στην προστασία των ανηλίκων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δικαστές αυτού του ανώτατου δικαστικού οργάνου της χώρας έκριναν ότι η διάταξη αυτή, που απαγορεύει την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 15 ετών, «συνιστά παραβίαση που δεν είναι ούτε κατάλληλη, ούτε απαραίτητη ούτε αναλογική» της ελευθερίας έκφρασης και επικοινωνίας τους.

«Απαγορεύοντας σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών την πρόσβαση σε ορισμένες διαδικτυακές υπηρεσίες, ο νόμος απαιτεί από κάθε άτομο, ακόμη και ενήλικο, να αποδείξει την ηλικία του πριν από την πρόσβαση σε αυτές», υπογραμμίζει το Συνταγματικό Συμβούλιο στην απόφασή του.

«Ωστόσο, μη καθορίζοντας τους όρους και τα όρια υπό τα οποία πρέπει να προσκομίζονται τέτοια αποδεικτικά στοιχεία, η νομοθετική εξουσία δεν έχει θεσπίσει τις απαραίτητες νομικές εγγυήσεις για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις», σημειώνεται στην απόφαση.

Το Συμβούλιο δεν αποφάνθηκε επί της απαγόρευσης χρήσης κινητών τηλεφώνων στα λύκεια από την 1η Σεπτεμβρίου, η οποία περιλαμβάνεται στην ίδια νομοθεσία.

Η γαλλική Βουλή ενέκρινε την απαγόρευση της πρόσβασης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, καθιστώντας τη Γαλλία την πρώτη χώρα στην Ευρώπη που προχώρησε σε αυτό το μέτρο, μετά την Αυστραλία, η οποία ήταν η πρώτη παγκοσμίως που απαγόρευσε την πρόσβαση σε πλατφόρμες όπως το Facebook, το TikTok και το YouTube για άτομα κάτω των 16 ετών τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους.

Ενώ αναγνωρίζεται «η συνταγματική απαίτηση για προστασία του βέλτιστου συμφέροντος των παιδιών», επισημαίνεται ότι αυτή η πολύ ευρεία απαγόρευση «είναι πιθανό να ισχύει για διαδικτυακές υπηρεσίες επικοινωνίας των οποίων οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των ανηλίκων (…) δεν έχουν τεκμηριωθεί».

Η νομοθεσία, η οποία προοριζόταν να τεθεί σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου, είχε ως στόχο να αποκλείσει τους νεότερους χρήστες από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (TikTok, Snapchat, X, Instagram κ.λπ.), καθώς και από λειτουργίες (κανάλια κοινής χρήσης, σχόλια κ.λπ.) πολύ δημοφιλών ιστότοπων όπως το YouTube, εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων (WhatsApp, Messenger κ.λπ.) και ορισμένα διαδικτυακά βιντεοπαιχνίδια. Ενώ ο νόμος περιελάμβανε εξαιρέσεις, ιδίως για διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες και εκπαιδευτικούς ή επιστημονικούς καταλόγους, αυτές παραμένουν πολύ «περιορισμένες», σημειώνει στην απόφασή του Συνταγματικό Συμβούλιο.

Πολλές χώρες έχουν είτε υιοθετήσει είτε ανακοινώσει σχέδια για την εξέταση παρόμοιων απαγορεύσεων.

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