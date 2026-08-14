Πώς Τραμπ και Μασκ αναθέρμαναν μια σχέση που έμοιαζε τελειωμένη – Ο Βανς, 100 εκατ. δολάρια και η μάχη για το Κογκρέσο

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Με πολλά να διακυβεύονται και για τους δύο άνδρες στις ενδιάμεσες εκλογές, ο Μασκ σχεδιάζει να δαπανήσει τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει τους Ρεπουμπλικανούς

Ο Μασκ είχε διασύρει δημοσίως τη σχέση του με τον Τραμπ σχεδόν έναν χρόνο νωρίτερα. Όμως τον Μάιο, καθώς οι δυο τους ταξίδευαν αεροπορικώς προς το Πεκίνο, όλα έδειχναν φιλικά, σύμφωνα με ανθρώπους που βρίσκονταν στο αεροπλάνο.

Ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX, ο οποίος τότε βρισκόταν στα πρόθυρα να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, μίλησε στον πρόεδρο για τα σχέδιά του να κατασκευάσει νέα εργοστάσια στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ μίλησε για ένα βίντεο από εκτόξευση πυραύλου που είχε παρακολουθήσει πρόσφατα και ρώτησε για έναν από τους μικρούς γιους του Μασκ. Ο Μασκ θυμήθηκε μαζί με συμβούλους του Λευκού Οίκου πόσο διασκεδαστικό ήταν να συμμετέχει στην προεδρική εκστρατεία του 2024.

Στη συνέχεια, ο Μασκ μετέφερε την είδηση που η ομάδα του Τραμπ περίμενε εδώ και μήνες: σκόπευε να βοηθήσει τους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ο Μασκ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι σχεδιάζει να δαπανήσει τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δολάρια για μια επιχείρηση κινητοποίησης ψηφοφόρων, με στόχο να βοηθήσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν τη στρατηγική.

Η κίνηση αυτή επισφράγισε μια προσπάθεια σχεδόν ενός έτους να αποκατασταθεί η σχέση μεταξύ Τραμπ και Μασκ, μετά τη διάλυση μίας από τις πιο ασυνήθιστες και σημαντικές πολιτικές συμμαχίες στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία.

Η προσπάθεια περιλάμβανε τηλεφωνικές συνομιλίες μέσω διαύλων που δεν ήταν δημόσιοι, παραινέσεις από κοινούς φίλους, προσκλήσεις στο Μαρ-α-Λάγκο και μια δεξίωση στον Λευκό Οίκο. Η επαναπροσέγγιση επιταχύνθηκε επίσης από μια απροσδόκητη τραγωδία: τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο οποίος τους τελευταίους μήνες της ζωής του προσπαθούσε να αποκαταστήσει τη σχέση των δύο ανδρών.

Ιδιωτικά, ο Τραμπ λέει ότι ο ίδιος και ο Μασκ δεν θα είναι ποτέ τόσο κοντά όσο ήταν κάποτε, σύμφωνα με συνεργάτες του προέδρου. Ωστόσο, έχουν αρχίσει και πάλι να επικοινωνούν, περίπου μία φορά τον μήνα, συζητώντας για την τεχνητή νοημοσύνη, την Κίνα και τις διεθνείς εξελίξεις, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Η αναθέρμανση της σχέσης θα μπορούσε να βοηθήσει και τους δύο. Εάν οι Δημοκρατικοί ανακτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν σειρά ερευνών εις βάρος του προέδρου και της οικογένειάς του. Στο στόχαστρο θα μπορούσε να βρεθεί και ο Μασκ, ο οποίος εξαρτάται από επικερδή κρατικά συμβόλαια.

Εκπρόσωποι του Μασκ δεν απάντησαν σε αίτημα για σχόλιο. Σε ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι ο Τραμπ «έχει οικοδομήσει τον μεγαλύτερο συνασπισμό στην ιστορία της αμερικανικής πολιτικής, γεμάτο πατριώτες όπως ο Έλον Μασκ, οι οποίοι είναι βαθιά αφοσιωμένοι στη διαφύλαξη όλων των ιστορικών επιτευγμάτων αυτής της κυβέρνησης».

Η «μεγάλη βόμβα»

Ο Τραμπ και ο Μασκ έγιναν γρήγορα φίλοι κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024 και, λίγο αφότου ο Τραμπ ανέλαβε για δεύτερη φορά την προεδρία, ο Μασκ εγκαταστάθηκε στο συγκρότημα του Λευκού Οίκου — διανυκτερεύοντας εκεί κατά διαστήματα — για να επιβλέψει την προσπάθεια του προέδρου να περιορίσει το μέγεθος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ωστόσο, η ανορθόδοξη προσέγγιση του Μασκ προκάλεσε αρνητικά δημοσιεύματα και εξόργισε μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ, τα οποία θεωρούσαν ότι θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στις υπηρεσίες τους. Παράλληλα, οι περικοπές του σε προγράμματα από τα οποία εξαρτώνται εκατομμύρια Αμερικανοί προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Συνεργάτες του προέδρου εξέφραζαν παράπονα για τον Μασκ, όμως επί εβδομάδες ο Τραμπ επέμενε ότι ο δεσμός τους παρέμενε ισχυρός.

Όλα κατέρρευσαν τον Ιούνιο του περασμένου έτους, όταν οι παρασκηνιακές εντάσεις μεταφέρθηκαν στο διαδίκτυο.

«Ώρα να ρίξω την πραγματικά μεγάλη βόμβα», έγραψε ο Μασκ στους 240 εκατομμύρια ακολούθους του στο X, στο αποκορύφωμα της σύγκρουσης. Ο Τραμπ, υποστήριξε, αναφερόταν στα αρχεία της έρευνας για τον Τζέφρι Επστάιν. «Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος για τον οποίο δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα».

Ο Τραμπ, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα του Truth Social, απείλησε να ακυρώσει τα κρατικά συμβόλαια του Μασκ και τον κατηγόρησε ότι αντιτίθεται σε ένα εμβληματικό νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις κρατικές δαπάνες, επειδή αυτό καταργούσε τα κίνητρα για τα ηλεκτρικά οχήματα. Ο Μασκ δήλωσε ότι το πακέτο μέτρων, το οποίο χαρακτήρισε «αηδιαστικό έκτρωμα», θα οδηγούσε τη χώρα σε ακόμη μεγαλύτερο χρέος.

«Χωρίς εμένα, ο Τραμπ θα είχε χάσει τις εκλογές», έγραψε ο Μασκ, ο οποίος είχε δαπανήσει σχεδόν 300 εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει στην επανεκλογή του Τραμπ το 2024. «Τόση αχαριστία».

Προσφορά ειρήνης

Δημοσίως, ο Λευκός Οίκος υποβάθμισε τις επιθέσεις του Μασκ κατά του προέδρου, χαρακτηρίζοντάς τες «ατυχές επεισόδιο». Στο παρασκήνιο, όμως, κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης έσπευσαν να αποκαταστήσουν τη σχέση, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν την υπόθεση.

Μία ημέρα μετά τη δημόσια ρήξη των δύο ανδρών, ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, επικοινώνησαν διακριτικά με τον Μασκ, σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η ένταση. Θεωρούσαν ότι η κατάσταση ήταν τόσο άσχημη, ώστε δεν είχαν πολλά να χάσουν αν προσπαθούσαν. Η συζήτηση πήγε καλά, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν την υπόθεση.

Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ο Μασκ τηλεφώνησε στον Τραμπ και οι δυο τους είχαν επίσης μια θετική συνομιλία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Ο Μασκ ακολούθησε το τηλεφώνημα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τη λύπη του για ορισμένα από τα σχόλιά του και αναγνωρίζοντας ότι είχε ξεπεράσει τα όρια.

Ωστόσο, θα περνούσαν πολλοί μήνες προτού αποκατασταθεί σε μεγαλύτερο βαθμό η σχέση. Τον Σεπτέμβριο, ο Τραμπ είπε σε ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου ότι δεν ήταν ακόμη έτοιμος να επαναφέρει τον Μασκ στον στενό του κύκλο.

Ο Βανς διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην αποκατάσταση των σχέσεων των δύο ανδρών, διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τον επιχειρηματία και τους συμμάχους του. Στα τέλη του περασμένου καλοκαιριού — σε μια κίνηση που ορισμένοι σύμβουλοι του Τραμπ εξέλαβαν ως προσφορά ειρήνης — ο Μασκ εγκατέλειψε τα σχέδια για τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν την υπόθεση, εν μέρει επειδή ήθελε να διατηρήσει τη σχέση του με τον Βανς, ο οποίος θεωρείται ευρέως πιθανός υποψήφιος για την προεδρία το 2028.

Ο Βανς θεωρούσε ότι ο Μασκ ήταν πολύ σημαντική προσωπικότητα για να αγνοηθεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Μια οριστική ρήξη με την κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει εκτεταμένες συνέπειες, δεδομένης της σημασίας των συμβολαίων της SpaceX για την άμυνα και την εθνική ασφάλεια. Πράγματι, ορισμένοι στη NASA πανικοβλήθηκαν όταν ο Μασκ απείλησε, στο αποκορύφωμα της διαμάχης του με τον Τραμπ, να διακόψει τη στήριξη σε αποστολές προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Έρευνα της κυβέρνησης για τα συμβόλαια της SpaceX με το ομοσπονδιακό κράτος, η οποία ξεκίνησε μετά τη διαμάχη του Ιουνίου με τον Τραμπ, διαπίστωσε ότι τα περισσότερα από αυτά ήταν κρίσιμης σημασίας για το υπουργείο Άμυνας και τη NASA, είχε αναφέρει προηγουμένως η Wall Street Journal. Έκτοτε, η εταιρεία έχει ενσωματωθεί ακόμη περισσότερο στην αμερικανική πολεμική μηχανή.

Όπως και ο Βανς, ο μεγαλύτερος γιος του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, παρέμεινε σε φιλικές σχέσεις με τον Μασκ, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν την υπόθεση. Περίπου την περίοδο της ρήξης, η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων του, 1789 Capital, επένδυσε στις xAI, SpaceX και Neuralink του Μασκ. Η Κέιτι Μίλερ, σύζυγος του αναπληρωτή προσωπάρχη του Τραμπ, Στίβεν Μίλερ, διατηρεί επίσης στενή σχέση με τον Μασκ, έχοντας συνεργαστεί μαζί του κατά τη θητεία του στον Λευκό Οίκο.

Αλλαγές προσώπων και μια τραγωδία

Ο Κερκ, ο νεαρός συντηρητικός ακτιβιστής με μεγάλο κοινό, προσπάθησε επίσης να φέρει ξανά κοντά τον Τραμπ και τον Μασκ, σύμφωνα με ανθρώπους του περιβάλλοντός του, επικοινωνώντας με τον Μασκ καθώς η διαμάχη τους γινόταν δημόσια. Ο Κερκ πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε τον Σεπτέμβριο και ο Τραμπ με τον Μασκ παρευρέθηκαν στο μνημόσυνό του σε στάδιο ποδοσφαίρου στην Αριζόνα. Ο Ντέιβιντ Σακς, σύμβουλος του Τραμπ σε θέματα τεχνολογίας και σύμμαχος του Μασκ, πρότεινε στη Γουάιλς να προσπαθήσει να φέρει τους δύο άνδρες κοντά, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν τα γεγονότα.

Ο Μασκ πλησίασε το θεωρείο του Τραμπ στο στάδιο και μίλησε για λίγο με τον πρόεδρο, ο οποίος του χτύπησε φιλικά τον αγκώνα καθώς ο επιχειρηματίας αποχωρούσε. Αργότερα, στο Air Force One, ο Τραμπ αναφέρθηκε στη συνάντηση, χαρακτηρίζοντάς την ενδιαφέρουσα και ρωτώντας τους άλλους τι γνώμη είχαν, σύμφωνα με άνθρωπο που γνωρίζει το περιστατικό.

Εκείνο το βράδυ, ο Μασκ ανάρτησε φωτογραφία του να συνομιλεί με τον πρόεδρο στο μνημόσυνο. «Για τον Τσάρλι», έγραψε.

Παράλληλα, δύο αλλαγές προσώπων συνέβαλαν επίσης στην αποκλιμάκωση των εντάσεων.

Στον Λευκό Οίκο, ο Μασκ συγκρούστηκε επανειλημμένα με τον επί μακρόν συνεργάτη του Τραμπ, Σέρχιο Γκορ. Σε μια συνάντηση στις αρχές της δεύτερης θητείας του Τραμπ, ο πρόεδρος δήλωσε απογοητευμένος επειδή το DOGE του Μασκ δεν προχωρούσε αρκετά γρήγορα σε ορισμένες πρωτοβουλίες. Ο Μασκ κατηγόρησε τον Γκορ, ο οποίος ήταν αρμόδιος για τον έλεγχο των υποψηφίων για διορισμό στην κυβέρνηση, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος να επιπλήξει τον Γκορ, σύμφωνα με άνθρωπο που γνωρίζει την υπόθεση.

Τον περασμένο Αύγουστο, ο Τραμπ επέλεξε τον Γκορ για τη θέση του πρέσβη των ΗΠΑ στην Ινδία, στέλνοντάς τον 7.500 μίλια μακριά από την Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ έκανε επίσης μια θεαματική στροφή τον Νοέμβριο, επαναδιορίζοντας τον σύμμαχο του Μασκ, Τζάρεντ Άιζακμαν, στην ηγεσία της NASA — μια κίνηση που ο Μασκ εκτίμησε, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν τη σχέση τους. Ο ανταγωνισμός για τη θέση ήταν έντονος και ο Άιζακμαν επικράτησε του Σον Ντάφι, υπουργού Μεταφορών, ο οποίος είχε αναλάβει προσωρινά τη θέση μετά την αποπομπή του Άιζακμαν από τον Τραμπ τον Ιούνιο, εν μέσω της ρήξης με τον Μασκ.

Τον Νοέμβριο, σε μια ένδειξη της αποκλιμάκωσης, ο Μασκ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο για δείπνο που παρέθεσε ο Τραμπ προς τιμήν του Σαουδάραβα διαδόχου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Τους τελευταίους μήνες, ο Τραμπ έχει επαινέσει δημοσίως τον Μασκ. Όταν ο Μασκ έγινε τρισεκατομμυριούχος, ο πρόεδρος του έστειλε συγχαρητήριο σημείωμα.

Για τις ενδιάμεσες εκλογές, ο Μασκ σχεδιάζει να κάνει δωρεά στο America PAC, την πολιτική επιτροπή που δημιούργησε για να χρηματοδοτήσει τις προσπάθειες υπέρ του Τραμπ το 2024. Σκοπεύει να επενδύσει τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δολάρια σε επιχείρηση κινητοποίησης ψηφοφόρων σε κρίσιμες πολιτείες, σύμφωνα με άνθρωπο που γνωρίζει τις λεπτομέρειες. Οι πληροφορίες είχαν μεταδοθεί νωρίτερα από το Axios και τους New York Times.

Το America PAC θα συντονιστεί με το MAGA Inc., την κύρια επιτροπή πολιτικής δράσης υπέρ του Τραμπ, η οποία διαθέτει ήδη περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Μασκ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα είναι τόσο εμφανής όσο στις τελευταίες εκλογές και κατά τη διάρκεια του διχαστικού και συχνά χαοτικού ρόλου του στην εποπτεία του DOGE. «Νομίζω ότι μπλέχτηκα λίγο υπερβολικά στην πολιτική», είπε ο Μασκ στον Economist τον περασμένο μήνα. «Παρασύρθηκα, για να είμαι ειλικρινής».

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