6 λόγοι γιατί τα ροδάκινα είναι το κορυφαίο φρούτο του καλοκαιριού

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Τα ροδάκινα δεν είναι από τα φρούτα που ξεχωρίζουν μόνο για τη γεύση τους. Η υψηλή περιεκτικότητά τους σε νερό, κάλιο και αντιοξειδωτικά τα καθιστά μία από τις καλύτερες διατροφικές επιλογές για το καλοκαίρι.
Το καλοκαίρι είναι η εποχή κατά την οποία τα ροδάκινα βρίσκονται στο καλύτερο σημείο τους τόσο από πλευράς γεύσης όσο και θρεπτικής αξίας, σύμφωνα με διατροφολόγους.
Τα φρέσκα ροδάκινα εποχής έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε νερό σε σχέση με εκείνα που καταναλώνονται εκτός εποχής, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό όταν οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν την απώλεια υγρών μέσω της εφίδρωσης.
Παράλληλα, περιέχουν κάλιο, έναν σημαντικό ηλεκτρολύτη, ενώ τα φρούτα που συλλέγονται όταν έχουν ωριμάσει φυσικά τείνουν να διαθέτουν υψηλότερα επίπεδα αντιοξειδωτικών.
Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι ότι τα ώριμα καλοκαιρινά ροδάκινα είναι πιο γλυκά, ζουμερά και αρωματικά. Ταυτόχρονα, όταν βρίσκονται στην εποχή τους είναι συνήθως και πιο οικονομικά.
Τα ροδάκινα αποτελούνται κατά περίπου 89% από νερό, γεγονός που τα κατατάσσει στα ιδιαίτερα ενυδατικά φρούτα.
Περιέχουν επίσης σημαντικούς ηλεκτρολύτες, όπως:
Το κάλιο συμβάλλει στη ρύθμιση της ισορροπίας των υγρών, στη λειτουργία των μυών και στη διατήρηση φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού.
Το μαγνήσιο συνεργάζεται με το κάλιο υποστηρίζοντας τη λειτουργία των νεύρων και τη χαλάρωση των μυών, ενώ το ασβέστιο συμμετέχει στη μυϊκή λειτουργία και στην επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων.
Τα ροδάκινα περιέχουν βιταμίνη C, πολυφαινόλες και καροτενοειδή, μεταξύ των οποίων και β-καροτένιο, το οποίο συμβάλλει και στο χαρακτηριστικό πορτοκαλί χρώμα τους.
Οι αντιοξειδωτικές αυτές ουσίες βοηθούν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες, το οποίο συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο χρόνιων παθήσεων, όπως οι καρδιαγγειακές νόσοι και ο καρκίνος.
Το κάλιο που περιέχουν τα ροδάκινα βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και περιορίζει τις επιδράσεις του νατρίου, συμβάλλοντας στη χαλάρωση των τοιχωμάτων των αιμοφόρων αγγείων.
Παράλληλα, οι πολυφαινόλες συνδέονται με μείωση της φλεγμονής, ενώ οι διαλυτές φυτικές ίνες μπορούν να συμβάλουν στον καλύτερο έλεγχο της χοληστερόλης.
Τα ροδάκινα προσφέρουν θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα, όπως:
Η βιταμίνη C συμμετέχει στην παραγωγή λευκών αιμοσφαιρίων και, χάρη στην αντιοξειδωτική της δράση, βοηθά στον περιορισμό του οξειδωτικού στρες.
Η βιταμίνη Α και ο ψευδάργυρος συμμετέχουν επίσης στην ανάπτυξη και λειτουργία των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος.
Το β-καροτένιο των ροδάκινων αποτελεί πρόδρομη ουσία της βιταμίνης Α, καθώς ο οργανισμός το μετατρέπει στη μορφή που χρειάζεται.
Στα μάτια, η βιταμίνη Α είναι απαραίτητη για την παραγωγή ροδοψίνης, μιας χρωστικής του αμφιβληστροειδούς που επιτρέπει την όραση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
Παράλληλα, συμβάλλει στην υγεία του κερατοειδούς και στην προστασία των ιστών του ματιού από οξειδωτικές βλάβες.
Ένα μέτριο ροδάκινο περιέχει περίπου 2,2 γραμμάρια φυτικών ινών.
Το μεγαλύτερο μέρος τους είναι αδιάλυτες φυτικές ίνες, οι οποίες βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου.
Περιέχουν όμως και διαλυτές φυτικές ίνες, οι οποίες σχηματίζουν στο έντερο μια ουσία που μοιάζει με γέλη, επιβραδύνουν την πέψη, συμβάλλουν στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα και τροφοδοτούν τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου.
Παρότι τα ροδάκινα αποτελούν μια υγιεινή επιλογή, δεν είναι κατάλληλα για όλους.
Όσοι έχουν αλλεργία στα ροδάκινα θα πρέπει να τα αποφεύγουν. Προσοχή χρειάζεται επίσης σε άτομα με αλλεργία σε μήλα, βερίκοκα, δαμάσκηνα, κεράσια, φουντούκια ή καρύδια, καθώς οι συγκεκριμένες αλλεργίες μπορεί να συνυπάρχουν.
Επειδή τα ροδάκινα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο, ενδέχεται να χρειάζεται να αποφεύγονται από άτομα που ακολουθούν διατροφή περιορισμένη σε κάλιο, όπως μπορεί να συμβαίνει σε προχωρημένη χρόνια νεφρική νόσο.
Προσοχή απαιτείται επίσης σε άτομα με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου ή ευαισθησία στους ζυμώσιμους ολιγοσακχαρίτες, δισακχαρίτες, μονοσακχαρίτες και πολυόλες (FODMAPs). Τα ροδάκινα θεωρούνται τρόφιμο υψηλής περιεκτικότητας σε FODMAPs, δηλαδή περιέχουν ορισμένα σάκχαρα που δεν απορροφώνται εύκολα από το έντερο.
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