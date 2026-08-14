Τραμπ: «Πολύ σύντομα θα κηρύξω το Στενό του Ορμούζ τμήμα της επικράτειας των ΗΠΑ»

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Σκληρότερη στάση απέναντι στο Ιράν προαναγγέλλει η Ουάσινγκτον, την ώρα που οι δύο πλευρές επιχειρούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης που διαρκεί σχεδόν έξι μήνες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή, 14/8, σε ομιλία του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν αυστηρά οικονομικά μέτρα στο Ιράν. Παράλληλα, αναφερόμενος στο Στενό του Ορμούζ, είπε ότι «πολύ σύντομα θα κηρύξω το Στενό του Ορμούζ τμήμα της επικράτειας των ΗΠΑ», με ύφος που υποδήλωνε ότι αστειευόταν, καθώς τόνιζε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τον πλήρη έλεγχο αυτής της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού.

Η δήλωση του Τραμπ έρχεται ενώ η αμερικανική κυβέρνηση προετοιμάζει νέα μέτρα για την ενίσχυση της οικονομικής πίεσης στο Ιράν, με τον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, να έχει προειδοποιήσει από την Πέμπτη ότι το Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπο με πρωτοφανή οικονομική απομόνωση.

Νέα μέτρα οικονομικής πίεσης

Ο Μπέσεντ είχε ανακοινώσει ότι επιπλέον μέτρα θα παρουσιαστούν «την επόμενη εβδομάδα», πέρα από τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο, ως αντίποινα για το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.

«Θα πρόκειται για συνδυασμό οικονομικής απομόνωσης τον οποίο ο κόσμος δεν ξαναείδε ποτέ και τη συνέχιση του αποκλεισμού στο Στενό του Ορμούζ, που θα εμποδίζει οτιδήποτε να εισέρχεται ή να εξέρχεται από τα ιρανικά λιμάνια», είπε ο κ. Μπέσεντ στο υπερσυντηρητικό δίκτυο Newsmax. «Μείνετε στο ακουστικό σας, έρχονται κι άλλες ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των μέτρων.

Ο Αμερικανός υπουργός παρουσίασε τη στρατηγική της Ουάσινγκτον ως συνδυασμό οικονομικής πίεσης και φυσικού αποκλεισμού, παραπέμποντας στις περιπτώσεις της Κούβας και της Βενεζουέλας. «Η Βενεζουέλα κατέρρευσε αμέσως όταν της επιβάλαμε αποκλεισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε επίσης στο Fox News ότι «ο στόχος υπ’ αριθμόν ένα» των ΗΠΑ στη σύγκρουση με το Ιράν είναι «να εξασφαλίσουμε ότι το πετρέλαιο και η βενζίνη θα παραμείνουν φθηνά για τους Αμερικανούς, και ο στόχος υπ’ αριθμόν δύο είναι προφανώς να εξασφαλίσουμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».

Λίγες ημέρες νωρίτερα η αμερικανική κυβέρνηση είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας με την Τεχεράνη. Στις 4 Αυγούστου, ο Μπέσεντ είχε δηλώσει στο CNBC ότι ήταν πιθανό να υπάρξει συμφωνία «σήμερα ή αύριο» για το άνοιγμα εκ νέου του Στενού του Ορμούζ, προκαλώντας τότε άνοδο στη Wall Street και υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου.

Ωστόσο, η διπλωματική οδός φαίνεται πλέον να στενεύει, με την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη να επιμένουν στους όρους που έχουν θέσει σχετικά με το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

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