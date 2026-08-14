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14.08.2026 22:33

Οικογενειακές διακοπές στην Ελλάδα για τον Μπόρις Τζόνσον – Ενθουσιασμένη η σύζυγός του με το ελληνικό καλοκαίρι (Photos)

14.08.2026 22:33
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Την Ελλάδα επέλεξε και φέτος για τις καλοκαιρινές του διακοπές ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος ταξίδεψε στη χώρα μαζί με την οικογένειά του.

Φωτογραφίες από τις διακοπές τους δημοσίευσε στα social media η σύζυγός του, Κάρι Τζόνσον, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει σε ποιο μέρος της Ελλάδας βρίσκονται.

Στα σχετικά στιγμιότυπα καταγράφονται στιγμές χαλάρωσης και καλοκαιρινής ανεμελιάς, με το ζευγάρι να απολαμβάνει τον ήλιο, τη θάλασσα και τις τοπικές νοστιμιές παρέα με τα παιδιά τους.

«Ελληνικό καλοκαίρι, μέρος 1ο. Κολύμπι, παγωμένες μπύρες και άφθονη τυρόπιτα. Το αγαπημένο μου μέρος στον κόσμο, μετά το σπίτι μας. Η καρδιά μου είναι γεμάτη», έγραψε η Κάρι Τζόνσον στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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