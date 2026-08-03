Ο δήμαρχος Στυλίδας εκ των συλληφθέντων για τη φωτιά στη Βοιωτία – Γιατί κατηγορείται

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Ο δήμαρχος Στυλίδας, Ιωάννης Αποστόλου, είναι ένας από τους δύο συλληφθέντες, κατηγορούμενος για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Βοιωτία και έφθασε στην Αττική.

Έχει συλληφθεί ακόμη ένα άτομο, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε, περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης των ανεμογεννητριών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατασκευαστική εταιρεία του δημάρχου φέρεται να είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, εξαιτίας του οποιού φέρεται να προκλήθηκε η πυρκαγιά.

Το δίκτυο μετέφερε ενέργεια που παραγόταν από ανεμογεννήτριες. Όπως διαπιστώθηκε όμως από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) που ανέλαβαν την έρευνα, το έργο παρουσίαζε αστοχίες με τους ερευνητές να καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μετά από σπινθηρισμούς που προκάλεσαν δύο αγωγοί του δικτύου.

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