Κωνσταντέλιας στα «κιτρινόμαυρα»: «Θα δώσω τα πάντα για να πετύχω στην Ντόρτμουντ» – Το συγκινητικό «αντίο» του ΠΑΟΚ και η υποδοχή των Γερμανών (Video)

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Με ένα συγκινητικό βίντεο ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον Γιάννη Κωνσταντέλια, λίγη ώρα πριν η Μπορούσια Ντόρτμουντ ανακοινώσει επίσημα την απόκτησή του έως το 2031. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός αφήνει την Τούμπα έπειτα από 190 συμμετοχές και μετακομίζει στη Γερμανία με ένα από τα μεγαλύτερα deals στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Στα 26+6 εκατ. ευρώ η μεταγραφή

Η μεταγραφή του Κωνσταντέλια θα αποφέρει στον ΠΑΟΚ 26 εκατ. ευρώ συν ακόμη 6 εκατ. ευρώ υπό μορφή μπόνους, ενώ ο Έλληνας διεθνής θα εισπράττει περίπου 3 εκατ. ευρώ για κάθε χρόνο του πενταετούς συμβολαίου του.

Λίγη ώρα μετά το «αντίο» του ΠΑΟΚ, η Ντόρτμουντ ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, επιβεβαιώνοντας ότι το συμβόλαιό του θα έχει ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2031.

Στις πρώτες δηλώσεις του ως ποδοσφαιριστής της γερμανικής ομάδας, ο Κωνσταντέλιας εμφανίστηκε ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που από εδώ και στο εξής θα αγωνίζομαι για την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Η BVB είναι ένας μεγάλος σύλλογος και θα δώσω τα πάντα για να πετύχω εδώ», δήλωσε.

Welcome to Dortmund, Giannis Konstantelias! ⚫️🇬🇷🟡



The 23-year-old midfielder joins BVB from PAOK Thessaloniki and has signed a contract through 2031. ✍️ pic.twitter.com/Zzo16GR2ee August 17, 2026

«Τεράστιες δυνατότητες» βλέπει η Ντόρτμουντ

Ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Όλε Μπουκ, στάθηκε στις αγωνιστικές δυνατότητες του 23χρονου Έλληνα, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε η συμφωνία με τον ΠΑΟΚ.

«Με τον Γιάννη αποκτούμε έναν παίκτη που θα μας ενισχύσει με τις ικανότητές του. Βλέπουμε σε εκείνον τεράστιες δυνατότητες και είμαστε πεπεισμένοι ότι ταιριάζει πολύ καλά στην ομάδα μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον ΠΑΟΚ για την επαγγελματική και εκτιμητική συνεργασία κατά την ολοκλήρωση της μεταγραφής», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος αθλητισμού της Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν, τόνισε ότι ο γερμανικός σύλλογος παρακολουθούσε εδώ και καιρό την εξέλιξη του Κωνσταντέλια.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να πείσουμε τον Γιάννη, έναν ταλαντούχο επιθετικό παίκτη, την εξέλιξη του οποίου παρακολουθούμε εδώ και αρκετό καιρό. Στα 23 του είναι ακόμη σχετικά νέος, έχοντας παράλληλα ήδη μεγάλη εμπειρία. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης για τις διαρκώς σεβαστές και εποικοδομητικές συζητήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας για την απόκτηση του Γιάννη», δήλωσε.

Το συγκινητικό «αντίο» του ΠΑΟΚ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον Κωνσταντέλια με ένα συγκινητικό βίντεο, συνοδεύοντάς το με ένα ιδιαίτερα φορτισμένο μήνυμα για έναν ποδοσφαιριστή που αναδείχθηκε μέσα από τα «σπλάχνα» του συλλόγου.

«Γιάννη, σου ευχόμαστε ολόψυχα καλή τύχη και κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου! Ήταν νομοτελειακό πως θα ερχόταν η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, να πετάξεις ακόμη πιο ψηλά, να κυνηγήσεις όλα τα όνειρά σου. Πάντα θα σε παρακολουθούμε και θα χαιρόμαστε με κάθε σου βήμα, γιατί όταν τα δικά μας παιδιά προοδεύουν και πετούν ψηλά, μας κάνουν κι εμάς περήφανους. Να είσαι δυνατός, γερός και πάντα ταπεινός. Καλή επιτυχία μικρέ μάγε! Θα σε καμαρώνουμε πάντα!», αναφέρει το μήνυμα του «Δικεφάλου του Βορρά».

190 συμμετοχές, 44 γκολ και δύο τίτλοι

Ο Κωνσταντέλιας αποχωρεί από την Τούμπα έχοντας καταγράψει συνολικά 190 συμμετοχές με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, πετυχαίνοντας 44 γκολ και μοιράζοντας 26 ασίστ.

Στο διάστημα της παρουσίας του στην πρώτη ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας το 2024, καθώς και το Κύπελλο Ελλάδας το 2021.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Ντόρτμουντ σημείωσε ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής εντάσσεται άμεσα στο δυναμικό της και ότι η συμφωνία του έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2031.

Η BVB έχει ανεβάσει εκτενέστερο αφιέρωμα με τίτλο «Skillful with the ball and big goals: That’s Giannis Konstantelias», όπου παρουσιάζει την πορεία του, τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του και τον ρόλο που μπορεί να έχει στην ομάδα.

Στο επίσημο αφιέρωμα η γερμανική ομάδα αναφέρει:

Επιδέξιος με την μπάλα και με μεγάλα γκολ: Αυτός είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μεταγράφεται από τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο 23χρονος Έλληνας υπέγραψε μακροχρόνιο συμβόλαιο με την Μπορούσια, το οποίο ισχύει έως το 2031. Ποια ήταν τα βασικά ορόσημα στην καριέρα του μέχρι στιγμής; Ποια είναι τα δυνατά του σημεία ως ποδοσφαιριστής; Και ποιος είναι ο ρόλος που θα μπορούσε να παίξει για τους κιτρινόμαυρους;

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου 2003 στον Βόλο. Έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο στην Αγία Παρασκευή, στην πόλη του. Από την ηλικία των εννέα ετών, ξεχώρισε τόσο πολύ, ώστε προπονούνταν τακτικά με μεγαλύτερους σε ηλικία παίκτες. Το 2013, εντάχθηκε στην ακαδημία του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Εκεί, συνέχισε να εξελίσσεται τα επόμενα χρόνια και κατέκτησε πολυάριθμες διακρίσεις σε εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις νέων.

Giannis Konstantelias spielt in Zukunft für Schwarzgelb! 🇬🇷



Der 23-Jährige Mittelfeldspieler wechselt vom griechischen Erstligisten PAOK Thessaloniki nach Dortmund und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031 unterschrieben. 🤝



Zur Meldung:

➡️ https://t.co/1kfdBCQHw3 pic.twitter.com/Ipbl0DZm7b — Borussia Dortmund (@BVB) August 17, 2026

Ο Κωνσταντέλιας έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με τον ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο του 2021, σε ηλικία 17 ετών, στον αγώνα της Super League εναντίον του ΟΦΗ. Στην πορεία του προς την καθιέρωση, πέρασε το πρώτο εξάμηνο του 2022 ως δανεικός στην ομάδα της πρώτης κατηγορίας του Βελγίου, KAS Έουπεν.

Ο μεσοεπιθετικός έκανε το μεγάλο βήμα προς την καθιέρωση κατά τη διάρκεια της σεζόν 2023–24. Εκείνη τη σεζόν, ο ΠΑΟΚ, υπό τον προπονητή Ραζβάν Λουτσέσκου, κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας. Ο Κωνσταντέλιας έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτή την επιτυχία, συνεισφέροντας εννέα γκολ και έξι ασίστ.

Την περίοδο 2024–25, αναδείχθηκε καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής της Super League. Έκτοτε, έχει καθιερωθεί και στην Εθνική Ελλάδας. Ο Κωνσταντέλιας έχει πλέον 18 διεθνείς συμμετοχές και έχει αγωνιστεί σε αρκετές περιπτώσεις με την Εθνική Ελλάδας μαζί με τον επίσης νεοαποκτηθέντα από την BVB, Κωνσταντίνο Καρέτσα.

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