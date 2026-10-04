Φρίκη στο Σικάγο: Νεκρή 7χρονη έπειτα από επίθεση με μαχαίρι (Video)

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Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί στο Σικάγο η δολοφονική επίθεση με θύμα ένα 7χρονο κορίτσι, το οποίο έχασε τη ζωή του αφού δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από άγνωστη γυναίκα. Η τραγωδία σημειώθηκε μέρα μεσημέρι, ενώ το παιδί περπατούσε αμέριμνο στον δρόμο, με περαστικούς να καταδιώκουν και τελικά να ακινητοποιούν τη δράστιδα.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας και σημειώθηκε γύρω στις 11:55 το πρωί του Σαββάτου στη λεωφόρο South Cottage Grove, κοντά στην οδό East 86th, στη συνοικία East Chatham. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 7χρονη περπατούσε στο πεζοδρόμιο όταν μια άγνωστη σε εκείνη γυναίκα την πλησίασε και τη μαχαίρωσε πολλαπλές φορές στην πλάτη. Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Υλικό από κάμερες ασφαλείας επιχείρησης, το οποίο εξασφάλισε το NBC Chicago, αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές μετά την επίθεση. Στα πλάνα φαίνονται αυτόπτες μάρτυρες να σπεύδουν στο σημείο για να βοηθήσουν το κορίτσι, ενώ άλλοι πολίτες τρέχουν πίσω από τη δράστιδα για να την καταδιώξουν. Οι παρευρισκόμενοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τη γυναίκα, η οποία αργότερα τέθηκε υπό επίσημη κράτηση, αφού προηγουμένως διακομίστηκε σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες λόγω τραυμάτων που υπέστη κατά την ακινητοποίησή της.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο του εγκλήματος, αποκλείοντας την περιοχή με κορδέλες ασφαλείας για τη συλλογή στοιχείων. Μέχρι στιγμής τα κίνητρα της φρικιαστικής επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να ρίξουν φως στις συνθήκες της τραγωδίας.

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