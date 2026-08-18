Champions League: Να θέσει τις βάσεις για την πρόκριση θέλει η ΑΕΚ κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας

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Μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση βρίσκεται η ΑΕΚ καθώς για τα Play Off του UEFA Champions League κοντράρεται στο κατάμεστο «Γκεόργκι Ασπαρούχοφ» (Τρίτη 18/8, 22:00) με την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας, Λέφσκι Σόφιας, με έπαθλο μια θέση στη… χρυσή League Phase της διοργάνωσης.

Έχοντας σπάσει την παντοκρατορία της Λουντογκόρετς, η Λέφσκι Σόφιας θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω, συμμετέχοντας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Η ομάδα του Χούλιο Βελάσκεθ ξεκίνησε την πορεία της από τον Α’ Προκριματικό Γύρο, αποκλείοντας κατά σειρά την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα και την Καϊράτ Αλμάτι με δυο νίκες, αμφότερες με σκορ 1-0.

Η Λέφσκι ζήτησε – και πήρε – αναβολή του αγώνα πρωταθλήματος προκειμένου να προετοιμαστεί καλύτερα για τις αναμετρήσεις με την Ένωση. Στο πιο πρόσφατο ματς για την Parva Liga επικράτησε με 2-0 της Λοκομοτίβ Πλόβντιβ, διατηρώντας το απόλυτο μετά από τέσσερις αγωνιστικές. Κοινώς, οι Βούλγαροι έχουν δώσει ήδη 10 επίσημα παιχνίδια, έχοντας αποκτήσει ρυθμό, με τον Βελάσκεθ να δηλώνει μεταξύ άλλων στη συνέντευξη Τύπου: «Η ΑΕΚ είναι μια πολύ σοβαρή ομάδα. Είναι πολύ δυναμικοί όταν έχουν την μπάλα. Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψεις το στυλ παιχνιδιού τους. Είναι εξαιρετικά ποικιλόμορφοι, έχουν μια συγκλονιστική επιτυχία όταν εγκαθίστανται στο μισό σου γήπεδο».

Από την άλλη, η ΑΕΚ έδωσε μόνο ένα επίσημο ματς, αυτό κόντρα στον ΟΦΗ για το Super Cup.

Ο Σέρβος τεχνικός δεν αναμένεται να προβεί σε ιδιαίτερες αλλαγές σε σχέση με το ματς κόντρα στους Κρητικούς. Δεδομένα δεν υπολογίζει στον Μίλαν Βιτάλις που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ενώ… ξέμεινε με έναν αριστερό πλάγιο αμυντικό, τον Σταύρο Πήλιο, μετά την παραχώρηση του Τζέιμς Πενράις στη Ρέιντζερς. Στα δεξιά θα συνεχίσει ο… βιονικός Λάζαρος Ρότα που εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στη συνέντευξη Τύπου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο προπονητής μας έχει προετοιμάσει το πλάνο του. Το Champions League το ονειρευόμαστε από μικρά παιδιά. Όλα τα παιδιά ξέρουν πόσο σημαντικά είναι αυτά τα ματς. Πρέπει να δώσουμε και την ψυχή μας γι’ αυτά τα παιχνίδια».

Διαιτητής: Γκλεν Νίμπεργκ (Σουηδία)

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ (Χούλιο Βελάσκεθ): Βούτσοφ, Αλνταϊρ, Ντιμιτρόφ, Σεραφίμοφ, Σεντέγιες, Μουμπάρικ, Τρέτσιν, Όκο-Φλεξ, Σερζίνιο, Μπάλα, Ρεϊνάλντο.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάριν, Κάιρινεν, Μάγερ, Κοϊτά, Ζίνι, Γιόβιτς.

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