«Η Ευρώπη συμφώνησε να απελευθερώσει τεράστια ποσότητα από τα αποθέματα ντίζελ που διαθέτει» υποστηρίζει ο Τραμπ

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Με ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η Ευρώπη συμφώνησε να απελευθερώσει «τεράστια ποσότητα» από τα αποθέματα ντίζελ που διαθέτει.

Όπως αναφέρει, «Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να απελευθερώσει τεράστια ποσότητα από τα μεγάλα αποθέματα ντίζελ που διαθέτει. Η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό! Πρόεδρος DJT».

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν την Παρασκευή μια γαλλική πρόταση για την απελευθέρωση αποθεμάτων ντίζελ, ως απάντηση στις πιέσεις των ΗΠΑ για τον περιορισμό των εκτινασσόμενων τιμών των καυσίμων που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Αυξημένη ετοιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στις Βρυξέλλες, η Energy Union Task Force βρίσκεται σε εντατικό συντονισμό, καθώς οι τιμές του φυσικού αερίου και του ντίζελ έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα ενέργειας, Άννα-Κάισα Ιτκόνεν, δήλωσε ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να αναλάβει συλλογική δράση στο πλαίσιο του IEA, ο οποίος θα μπορούσε να οργανώσει νέα συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων.

Οι συζητήσεις περιλαμβάνουν τα κράτη-μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την αμερικανική κυβέρνηση και άλλους διεθνείς εταίρους. Παράλληλα, είχε τεθεί υπό συζήτηση και το ενδεχόμενο τηλεδιάσκεψης των Ευρωπαίων ηγετών.

Σύμφωνα με την επικεφαλής Τύπου της Κομισιόν, Πάολα Πινό, από τα τέλη Φεβρουαρίου οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί περίπου 140%, ενώ οι τιμές του ντίζελ έχουν διπλασιαστεί.

Η ίδια υπενθύμισε ότι ήδη από τον Μάρτιο είχε πραγματοποιηθεί συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου στο πλαίσιο συμφωνίας με τον IEA.

Οι τιμές και ο κίνδυνος νέων αναταράξεων

Η τιμή του ντίζελ στα πρατήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφτασε αυτή την εβδομάδα σε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ οι διεθνείς αγορές παραμένουν ευάλωτες σε νέες διαταραχές της προσφοράς.

Στις 09:55 GMT, ή 12:55 ώρα Ελλάδας, το Brent παράδοσης Δεκεμβρίου υποχωρούσε κατά 2,65%, στα 99,60 δολάρια το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate (WTI) παράδοσης Νοεμβρίου σημείωνε πτώση 3,77%, στα 89,37 δολάρια το βαρέλι.

Η αγορά παρακολουθεί παράλληλα το ενδεχόμενο περιορισμού των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ. Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αυξήσει τις τιμές στις εισαγωγικές αγορές και να προκαλέσει νέες πιέσεις στα διυλισμένα προϊόντα.

Σύμφωνα με τον αναλυτή του Global Risk Management Arne Lohmann Rasmussen, η Ουάσινγκτον έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει στην αγορά έως και 120 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Παράλληλα, οι αυξημένες εξαγωγές καυσίμων από τη Μέση Ανατολή δεν έχουν εξαλείψει τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά, καθώς η διπλωματική διαδικασία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παραμένει αβέβαιη και οι αναλυτές παρακολουθούν τον κίνδυνο νέων εχθροπραξιών ή επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο.

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