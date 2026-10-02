search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.10.2026 19:28
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.10.2026 18:00

Αποκλειστικά προνόμια από τη Citroën για τους επισκέπτες της Auto Athina 2026

02.10.2026 18:00
cl-26-020-001

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η Citroën δίνει στους επισκέπτες του περιπτέρου της στην Auto Athina 2026 powered by Ατλαντική Ένωση ακόμη περισσότερους λόγους να αποκτήσουν το μοντέλο που επιθυμούν, προσφέροντας αποκλειστικά προνόμια που προστίθενται στην ισχύουσα εμπορική πολιτική της μάρκας.

Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τις νέες προτάσεις της Citroën και να ενημερωθεί για τα πρόσθετα οφέλη που εξασφαλίζει η επίσκεψη στο περίπτερό της, τόσο για την αγορά οποιουδήποτε θερμικού μοντέλου της όσο και για την επιλογή ενός αμιγώς ηλεκτρικού Citroën.

Ένα αποκλειστικό όφελος για κάθε μοντέλο της Citroën

Οι επισκέπτες του περιπτέρου που θα προχωρήσουν σε παραγγελία οποιουδήποτε νέου μοντέλου Citroën έως και τις 12 Οκτωβρίου 2026 θα επωφεληθούν από ένα πρόσθετο εμπορικό όφελος, επιπλέον της ισχύουσας εμπορικής πολιτικής.

Το προνόμιο αφορά ολόκληρη την γκάμα της μάρκας, προσφέροντας μεγαλύτερη αξία στην επιλογή κάθε πελάτη.

Μοναδικά οφέλη για την ηλεκτροκίνηση

Για τους επισκέπτες που θα επιλέξουν οποιοδήποτε αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο Citroën, η μάρκα ενισχύει περαιτέρω την πρότασή της και προσφέρει δωρεάν τον οικιακό φορτιστή Wallbox, με την προϋπόθεση ότι για την αγορά του οχήματος και του φορτιστή αξιοποιείται η κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».

Η παροχή αυτή συμπληρώνει το πακέτο υπηρεσιών Citroën e-CARE, που διευκολύνει τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Στις υφιστάμενες παροχές του περιλαμβάνονται, χωρίς επιπλέον χρέωση, καλώδιο φόρτισης για οικιακή χρήση σε ενισχυμένη πρίζα Green’Up 14A και καλώδιο Mode 3 για φόρτιση σε Wallbox. Παράλληλα, διατίθεται υπηρεσία εγκατάστασης με πανελλαδική κάλυψη και υποστήριξη για την τοποθέτηση και την εγγύηση του φορτιστή.

Η Citroёn στην AUTO ATHINA 2026

Στο περίπτερο της Citroën, οι επισκέπτες θα γνωρίσουν το ë-C3 Collection, το C3 Aircross Hybrid 145 hp Collection και, σε πανευρωπαϊκή πρεμιέρα, το νέο C3 Aircross OUTDOOR στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση Extended Range.

Η ομάδα της Citroën θα βρίσκεται στη διάθεσή τους για να παρουσιάσει τα μοντέλα, να τους βοηθήσει να επιλέξουν την έκδοση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και να τους ενημερώσει αναλυτικά για τα αποκλειστικά προνόμια και τη διαδικασία αξιοποίησής τους.

Η γνωριμία με τη νέα γενιά της Citroën στην Auto Athina 2026 συνοδεύεται από μια ξεχωριστή ευκαιρία απόκτησης, με πρόσθετα οφέλη έως τις 12 Οκτωβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Πρεμιέρα στην Ελλάδα για το Opel Corsa GSE – Τι τιμή έχει

Πού επιτρέπεται και πού απαγορεύεται να παρκάρεις τη μοτοσικλέτα σου – Τι ορίζει ο ΚΟΚ

Δοκιμή Opel Mokka GSE: Άξιος συνεχιστής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kolonaki
ΕΛΛΑΔΑ

«Οι διασώστες μου ζήτησαν να κατέβω από το ασθενοφόρο» – Τι υποστήριξαν η Γάκα και ο Θεοδωρόπουλος στις απολογίες τους 

kavos ploiou – new
ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένει το απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο – Δεν θα εκτελεστούν τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη

gallia-mathitikes-kinitopoiiseis
ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία – Εκατοντάδες σχολεία κλειστά, καταστολή από την κυβέρνηση (Video)

omologa_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναταράξεις στις αγορές: Πάνω από τις 100 μονάδες βάση το ελληνικό spread

polakis-vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

 Ο Πολάκης απάντησε στον Γεωργιάδη για το νοσοκομείο Χανίων: «Διαφημιστή τσαρλατάνων, δεν πήγα για συγκέντρωση, είδα το ΔΣ των γιατρών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apotefrosi
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτέφρωση: Η Ελλάδα αφήνει πίσω της τα νεκροταφεία – Οι αριθμοί που αλλάζουν τα δεδομένα

apple_cake
CUCINA POVERA

Ζουμερό και μαλακό κέικ μήλου

papakonstantinou – georgiou
ΜΟΥΣΙΚΗ

Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Marian Georgiou: Το «Να κοιμηθούμε αγκαλιά» έγινε ελληνοϊταλικό electropop ντουέτο

Rififi
MEDIA

Ανέβασε κι άλλο τον πήχη τηλεθέασης το «Ριφιφί» στο φινάλε του την Τετάρτη (30/9)

spor-new
MEDIA

ΣΠΟΡ FM TV: Σε πιλοτική λειτουργία από αύριο - Αρχικά  με δύο κανάλια, μέσω Web σε πρώτη φάση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.10.2026 19:24
kolonaki
ΕΛΛΑΔΑ

«Οι διασώστες μου ζήτησαν να κατέβω από το ασθενοφόρο» – Τι υποστήριξαν η Γάκα και ο Θεοδωρόπουλος στις απολογίες τους 

kavos ploiou – new
ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένει το απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο – Δεν θα εκτελεστούν τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη

gallia-mathitikes-kinitopoiiseis
ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία – Εκατοντάδες σχολεία κλειστά, καταστολή από την κυβέρνηση (Video)

1 / 3